空氣槍抵頭、開山刀架頸！台中街頭驚傳1061萬現金搶案

台中男子劉光復、楊芮橙今年7月某日透過社群軟體接獲訊息，得知有人將前往台中市西屯區某豪宅收受千萬鉅款，竟提前到現場埋伏等候，並在被害人取款下樓後，持空氣槍與開山刀一擁而上抵住對方頭頸，被害人嚇得不敢反抗，乖乖交出裝滿1061萬元現金的2個手提袋及背包；警方雖不到30小時就逮到2人，但千萬現金已被花到僅剩13萬元。台中地院審理後，日前依攜帶兇器強盜罪判劉男與楊男各處有期徒刑8年4月。

判決指出，劉、楊2人於今年7月6日在通訊軟體Telegram上，接獲暱稱「MU云端-馬云」的不明人士指示，得知被害人即將前往西屯區一處豪宅社區領取鉅款。當天深夜10時10分，2人駕駛借來的自小客車前往犯案地點等候，果然見到被害人順利取款，拿著2手提袋現金及一個背包走出社區。

劉男與楊男見狀，立即上前包圍被害人，由劉光復手持空氣槍抵住對方頭部，楊芮橙則手持開山刀架在他脖子上，被害人嚇得不敢吭聲，身上裝有1061萬元現金的手提袋及背包全都被兩歹徒強行取走。

一天後的8日凌晨，警方循線鎖定劉楊兩人，並持搜索票在兩人住處扣得部分贓物及作案工具，但僅查扣約13萬元現金。

台中地院審理認為，劉楊二人分持空氣槍及開山刀當街強盜財物，目無法紀，對於社會治安及他人生命、身體顯有相當程度之危害，且強盜所得財物金額甚高，犯後對於贓款流向又交代不清，因此不予減輕其刑，依攜帶兇器強盜罪判兩人各處有期徒刑8年4月。可上訴。



