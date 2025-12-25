空氣清淨機檔不住PM2.5毒素 醫：多吃原型食物、多色蔬果

細懸浮微粒PM2.5會將大量毒素送進血液循環系統，使全身細胞陷入慢性炎症狀態，家醫科醫師李思賢指出，不僅會提高心血管疾病風險，更可能影響中樞神經系統，民眾若只依賴口罩和空氣清淨機防護並不足夠。

PM2.5粒徑小於2.5微米的特性，讓它能夠避開鼻毛與黏液的過濾機制，直接進入肺泡甚至血液循環。(圖/資料照)

李思賢在臉書粉專說明，PM2.5粒徑小於2.5微米的特性，讓它能夠避開鼻毛與黏液的過濾機制，直接進入肺泡甚至血液循環。這種懸浮微粒會吸附大量重金屬和有機致癌物，包括砷、鉛、戴奧辛、多環芳香烴等物質，成為人體主要的致病因子。

人體內源性抗氧化路徑的啟動相當重要，李思賢強調，PM2.5會在體內引發氧化壓力，導致全身內皮細胞功能異常、動脈硬化等問題，因此不能只靠躲避策略。過去試驗發現，受試者在補充蘿蔔硫素前驅物後，能夠幫助體內污染物代謝物排出。

醫師建議民眾增加原型食物與多色蔬果的攝取量，提供外源性抗氧化防禦能力，並透過規律運動促進新陳代謝、提升免疫力。 （示意圖／Pixabay）

李思賢引述研究指出，補充富含Omega-3脂肪酸的魚油，可以減輕PM2.5對心血管造成的影響，改善血壓變異性和心率變異性。此外，腸道健康的維護也不容忽視，因為PM2.5可能經由鼻黏膜進入腸道，造成腸道菌相失衡，使炎症反應更加嚴重。

李思賢建議民眾增加原型食物與多色蔬果的攝取量，提供外源性抗氧化防禦能力，並透過規律運動促進新陳代謝、提升免疫力。不過他提醒，在高污染期間應避免到戶外跑步，否則PM2.5吸入量大增，反而會抵銷運動帶來的益處。

