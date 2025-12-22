空汙拉警報！德里遭批如「毒氣室」 民眾蜂擁上山深呼吸

圖／達志影像路透

每到冬天，就面臨嚴重空氣汙染的印度德里國家首都轄區，從上週就籠罩在濃濃霧霾中，印度知名景點泰姬瑪哈陵、印度門，都幾乎消失在空汙中。在空氣品質指標屢屢大超標下，新德里居民到了週末，紛紛湧向喜馬拉雅山麓的城鎮，希望多呼吸一點新鮮空氣。新德里則啟動新的汙染控制措施，包括在部分路燈安裝灑水器、禁止柴油車入城，也要求企業和政府機關，一半的員工居家上班。

車子一輛一輛開上山，週日印度北部位於喜馬拉雅山南麓的城鎮，觀光客蜂擁上山，為的是躲避首都新德里的城市空氣汙染。

觀光客：「跟德里相比，我覺得這裡有新鮮的氧氣，這裡的AQI(空氣品質指標)低於50，而德里則是700左右，德里這幾天感覺就像個毒氣室。」

被說像是毒氣室的德里，距離這裡500多公里遠，但居民仍不辭勞苦，為的就是來這裡吸上一口新鮮空氣。

觀光客：「我呼吸就可以感覺到不同，我現在呼吸順暢多了，剛才我把車開到路邊，告訴我太太接個工作的電話，然後出去透個氣，這在德里大概不可能。在德里，我們在家都用空氣清淨機。」

冬季的德里及其郊區經常被霧霾籠罩，因為冷而濃密的空氣，讓車輛、工地和焚燒農作物產生的廢氣滯留，推升當地汙染程度。根據印度中央汙染控制委員會，週日新德里的空氣品質指標為377，只略低於「嚴重」等級；到了週一，一大早同樣平均366，城裡有七個區達「嚴重」水準，其中北德里郊區更是飆到418，讓新德里部分車班被迫調整。

新德里居民：「(應對空汙的)唯一辦法就是持續戴口罩，並盡量減少外出。」

新德里居民說得無奈，因為相對台北市週一早上，空氣品質指標約40的良好等級，人口3千萬的德里地區，過去幾天的空汙，常比世界衛生組織的安全限值高出20多倍，空氣品質指標甚至達「嚴重」有害等級的450。新德里當局於是在19日，啟動新的汙染控制措施，在部分路燈安裝灑水器，希望給居民一絲清新氣息。

新德里居民：「我必須來稅務局，為了安全起見我戴了口罩，我會咳嗽，年紀大也是原因之一，不過看到這裡安裝了灑水器，我很驚訝，這是件好事，至少政府有在努力。」

新德里是全球汙染最嚴重榜單的常客。根據瑞士監測機構，全球十大汙染最嚴重的城市，印度就占了6個，新德里也是汙染最嚴重的首都。德里政府被迫啟動最高級別、第四階段的應變措施，包括禁止不符最新排放標準的車輛進入市區、暫停所有建築工程、學校實施線上混合式教學，以及管控民間和政府機關出勤，要一半員工居家辦公。

新德里居民：「這可是我們的首都，真是太丟臉了，有大使館的工作人員都不願意來，他們拒絕，其他國家和地區的人也拒絕派駐德里，真是太糟糕了。」

印度各地霧霾厚重程度，連知名古蹟泰姬瑪哈陵，同樣被消失。

阿格拉居民：「霧太大了，泰姬瑪哈陵都因此看不見了，天氣很冷，霧也大，我看不到泰姬瑪哈陵，它就在亞穆納河旁邊，到處都是霧。」

美國芝加哥大學專家指出，由於空氣汙染的規模、影響範圍和連續性，讓它被認為是現代人類預期壽命，面臨的最大外部威脅，長期暴露在目前的高空汙下，將讓印度人壽命減少三年半，印度經濟成長率每年也減少約3%。不過政府多位官員，從環保部長到德里首席部長，都出言否認空汙危機嚴重性，讓新德里居民很是不滿。

學生：「這非常令人不安，印度公民絕不應該呼吸這樣的空氣，這直接關係到健康，非常危險，所以看到大家不重視這個問題，真的令人非常難過。」

根據官方數據，2022到2024年間，德里六家公立醫院就有超過20萬例急性呼吸系統疾病病例。醫學期刊《刺胳針》今年公布的最新報告更指出，2022年印度就有170萬人死於空氣汙染，特別是細懸浮微粒PM2.5，會引發一系列嚴重健康問題，其中44%是因燃燒化石燃料產生有害氣體排放導致。

