空汙每年害死7萬越南人！河內開改革第一槍 2026起市中心禁燃油機車

越南街頭的摩托車呼嘯聲快要走入歷史，越南全國機車多達7400萬輛，每年有7萬人因汙染相關疾病喪命，首都河內宣布，2026年起市中心不准燃油機車進入，目標是減少空汙、守護國民健康。越南政府也設定目標，到2030年，全越南有三分之一的汽車，和五分之一的機車都要換成電動車。

去過越南的人，對這畫面一定印象深刻：河內街頭喇叭聲此起彼落、機車穿梭如浪。根據世界衛生組織統計，全越南約有七千四百萬輛機車，竟比成年人口還多！其中首都河內擁有七百萬輛，第一大城胡志明市更高達八百五十萬輛。

但這股「機車浪潮」，也讓空氣品質不堪負荷。越南每年多達七萬人死於空氣汙染，機車排放的廢氣成了看不見的健康殺手。

為了拯救天空與肺，河內政府宣布重磅禁令，自二〇二六年七月起，燃油機車將不得進入市中心。胡志明市也傳出考慮跟進，越南機車文化，正迎來一場能源革命。

國際清潔交通委員會乘用車計畫總監楊子菲表示，電動兩輪車「幾乎沒有尾氣排放」，考量到市區民眾高度暴露於廢氣中，全面電動化將「大幅改善空氣品質」，同時減少氮氧化物與懸浮微粒，讓城市呼吸更乾淨。

與汽車市場不同，越南多數機車來自本地生產。這意味著轉向電動化，不僅能降低汙染，還能拉動國內產業升級。像是越南品牌 Dat Bike 已掀起話題，不少民眾上門詢問。

Dat Bike 市場總監阮晉龍指出，若政府能「降低用地租金、減免零件進口關稅、補助技術研發」，將有助打造更具競爭力的電動機車。

為了加速轉型，河內市府也祭出補貼政策。受禁令影響的居民，依收入可領取約三千六至六千二百元台幣的補助，用於購買至少一萬八千元以上的電動機車；此外，二〇三〇年前註冊費、牌照費全免，吸引民眾換車。

一名越南民眾黎先生表示，自己「是為了環保與經濟實惠」而換購電動機車，認為這是對未來的投資。

但也有騎士叫苦連天。三十歲的 Grab 外送員陳先生月收入僅約一萬多台幣，原本的燃油機車貸款都還沒繳完，更別提買新車。他無奈說：「我沒錢換電動機車，只能繼續騎這輛舊車，未來恐怕只能在郊區跑。」

越南交通部則強調，電動化是實現淨零碳排的關鍵一步，計畫在二〇三〇年前，讓全國三分之一汽車與超過五分之一機車全面電動化。

