空污太嚴重？ 蒙古青年用羊毛找到永續解方

提到蒙古就會想到廣闊的草原，這個全世界人口密度最低的國家，應該是與自然共生少污染的世外桃源。但事實上因為氣候變化大，又大量使用化石燃料調節溫度，首都烏蘭巴托空氣汙染相當嚴重。當地年輕人就成立新創公司，利用蒙古生產的大量羊毛製作成環保空氣濾淨設備，不但降低空污衝擊，還符合永續概念。

淺色原木打造的住宅，外觀溫暖，屋頂卻裝上深色太陽能板，形成強烈對比。這棟建築是蒙古第一座獲得官方認證的環保住宅，不只使用太陽能供電，室內空氣濾淨設備也採用永續材質。

住在綠建築裡的蒙克托古拿出換下的濾網分享：「這是春天後換掉的，因為用了好一陣子，看起來已經堆滿灰塵。」在他手上，濾網厚實，吸附的污染物一目了然。

這些濾網能獲得環保認證，其實與草原上最常見的動物息息相關。蒙古擁有超過三千萬隻綿羊，氣候寒冷讓羊毛更加厚實。纖維過粗的羊毛無法用於紡織，長期被大量丟棄，但這個原本的「缺點」，反而讓它成為最適合做成天然濾材的素材。

新創公司共同創辦人蒙克巴特表示：「羊毛在蒙古的研究領域裡，被證明擁有非常好的過濾特性。」另一位共同創辦人巴穆克也說：「它能吸附有害氣體、微小化合物和揮發性有機物，是很天然的材料。」

蒙古首都烏蘭巴托是世界上氣候最極端的大城市之一，缺乏乾淨能源使當地高度依賴化石燃料取暖。冬季空污問題尤其明顯，幾乎每個居民都深受其害。蒙克巴特坦言：「如果問蒙古人，有誰沒受過空污影響，大概沒有人能舉手。」

兩位年輕創業者把原本被棄置的羊毛重新加工，製成可自然分解的濾網，不但解決廢棄物問題，也減少空污造成的衝擊。產品上市後很快成為市場焦點。

市面常見的 HEPA 濾網多使用聚丙烯等化學材料，活性碳濾網也需要額外製程。巴穆克說：「我們不需要依賴這些化學材料，因為我們擁有很棒的天然原料。」

除了濾材創新，蒙古也正推動更大規模的綠能轉型。本地電動車品牌積極投入研發，目標是提升國家的能源自主。

公司執行長貝赫巴特指出：「我們想打造多功能電動車服務樞紐，讓電動車在蒙古這片遼闊土地上自由行駛。」他也提到，蒙古的燃料多仰賴進口，因此推動太陽能、風力、水力等再生能源能逐步降低對化石燃料的依賴。「只要把再生能源做好，我們就能更獨立。」

更值得一提的是，這家電動車公司的辦公室本身也是綠建築，取得美國 LEED 認證的最高級別白金級。建築師尤拉分享：「設計時最重要的是隔熱，只要掌握核心原則，在蒙古打造綠建築是完全可行的。」

雖然蒙古起步較晚，但透過技術創新與對永續議題的重視，仍在極端氣候下長出綠色的新可能。從羊毛濾網到電動車能源改革，這個國家正用自己的方式走向更永續的未來。

