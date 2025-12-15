空污季 副市長鄭照新：守住空品 打造清新台中

【記者陳世長台中報導】台中市副市長鄭照新（15）日代表市長盧秀燕主持空氣品質改善委員會第三次會議，鄭副市長在會議中指出，近年台中市空氣品質各項指標有顯著地進步，感謝各局處持續推動改善措施，統計至11月30日細懸浮微粒(PM2.5)濃度平均值為13.5微克，雖然不是最佳，卻是歷年次佳的成績，代表市府空氣品質管控的政策成效顯著。



鄭副市長表示，盧市長常說，空氣要好，城市才會健康，要讓市民安心外出，也讓孩子自由安心跑跳。中央空氣品質標準PM2.5年平均值已從15微克加嚴至12微克，中央拉高標準之後，台中市政府會更加努力達成目標。尤其在秋冬季節轉換期間，空污品質控管就更加重要，各局處將提早預防及主動應變，希望在年底前能交出一張讓市民感到驕傲的成績單，讓台中的天空更藍、空氣更好、生活更美好。



環保局長吳盛忠指出，今年統計至11月台中市PM2.5日平均值為13.5微克，略高於全國平均13.2微克，較前一年度13.8微克為佳，主要是今年初受境外污染之影響，全國西半部普遍都有相同的情形，雖氣候條件及境外污染無法控制，市府團隊將協力合作減量繼續減少污染，讓空污季時空品不良情形減少發生。



消防局副局長戴峻焜說明，因靠近海線山區雜草居多，冬天草植乾燥且受東北季風影響，若有民眾亂丟煙蒂可能造成火燒山，儘管近年來火燒山發生頻率下降，仍須加嚴以待，如加強宣導、廣設儲水塔等措施。



環保局最後也呼籲企業及市民朋友與市府持續攜手，盡可能減少污染排放，好空氣大家一起努力。