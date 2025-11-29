空污微量擴散記得戴口罩！全台氣溫「這天」回暖 高溫上探28度

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

中央氣象署指出，受東北季風影響，今（28）日全台早晚氣溫偏低，各地清晨低溫多落在17至18度，北部與東半部白天高溫僅有19至21度，中南部約22至23度，體感略涼。不過隨著東北季風力道趨緩，全台氣溫明（29）日將明顯回升，西半部高溫最可飆至28度，東部也同步增溫，不過夜晚依舊偏涼、日夜溫差達10度以上，外出需適時增添衣物以免著涼。至於第27號颱風「天琴」則位於南沙島海面一帶，目前對台灣無直接影響。

今（28）日全台早晚氣溫偏低，各地清晨低溫多落在17至18度，北部與東半部白天高溫僅有19至21度，中南部約22至23度。（圖/取自氣象署/環境部）

氣象署指出，今日受東北季風影響，各地早晚低溫普遍在17、18度，白天各地雲量偏多，北部及東半部高溫約19至21度，中南部高溫約22、23度，感受稍涼；白天水氣逐漸減少，降雨僅花東、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，東北部為零星短暫雨後多雲。

明日東北季風將明顯減弱，氣溫明顯回升，尤其西半部高溫可飆升至26至28度，東半部則有24至26度。不過夜晚與清晨仍偏涼，中部以北及宜蘭最低溫約15至17度，南部與花東約18至20度，專家提醒民眾務必留意日夜溫差大，早出晚歸者需適時增減衣物。

另根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。至於颱風天琴目前位於南沙島海面一帶，未對台灣造成影響。



