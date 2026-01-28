空污排放清冊更新 主要污染物均呈減量趨勢

環境部今天(28日)公布最新版空氣污染排放清冊(TEDS13)，統計結果顯示我國2023年主要空氣污染物(PM2.5、SOX、NOX、NMHC)排放總量較2021年(前一版TEDS 12)減少近12%；對照同期全國空氣品質監測資料細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度也由2021年的14.4微克/立方公尺(µg/m3)降至2023年的13.7µg/m3，顯示中央與地方政府持續推動各項空污防制方案與計畫已展現具體成果。

環境部持續每2年更新一版排放清冊，環境部表示，相較於前一版排放清冊，新版排放清冊(TEDS 13)顯示主要空氣污染物均呈現減量趨勢；其中，細懸浮微粒(PM2.5)減量5%、硫氧化物(SOx)減量22%、氮氧化物(NOx)減量16%、非甲烷碳氫化合物(NMHC)減量8%，最新排放清冊結果完整數據已公布於該部網站(https://gov.tw/oU4)。

環境部指出，隨著產業與經濟發展，2023年相較2021年，我國人均GDP上升9.2%、列管工廠數增加0.32%、汽油車輛平均行駛里程增加4%、柴油車輛平均行駛里程增加0.4%。在環境負荷持續上升的情境下，環境部積極透過精進法令規範，要求污染源強化各項防制措施，同時搭配淨零路徑的能源轉型及鼓勵汰舊換新老舊車輛等政策導引，促使工業部門能源消費量減少10%、電動車總增長里程達48%，也使整體空氣污染物排放量穩定下降，展現兼顧經濟發展與環境永續的雙重效益。

環境部強調，雖然近年空氣污染排放呈現減量趨勢，但污染改善已進入深水區，環境部於2025年提出我國第一部空氣品質政策白皮書，除繼續執行第二期空氣污染防制方案(2024年至2027年)外，也將提前啟動第三期空氣污染防制方案(2028年至2031年)研訂工作，藉由精準治理搭配淨零轉型減污共利，擘劃更全面的管制政策，持續守護國民健康。