空污警報！全台空品連3天亮橘燈 「中南部」慘成重災區

「天氣有夠髒！」氣象專家林得恩示警，未來三天東北風可能挾帶境外污染物，影響台灣及離島空氣品質，預估西部地區空品將介於「黃燈」到「橘燈」區間，中南部因位於下風處，空氣狀況將達「橘燈警示」等級。

未來3天全台空氣品質將受影響。（圖／翻攝自臉書／「林老師氣象站」）

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，受東北季風影響，未來三天台灣及離島的空氣品質將進一步受影響，實際情況將視上游污染濃度累積及降雨情況而有所變化。他表示，整體而言，西部地區空品區介於「黃色普通」與「橘色提醒」等級之間。

林得恩提醒，中南部情況更為嚴峻，由於雲嘉南及高屏地區位於下風處，污染物更容易累積，因此空品區達到「橘色提醒」等級。

林得恩強調，連日的空氣汙染，對於一般民眾或敏感族群來說，都透露出不健康的警訊。此外，再從氣候事件的診斷評估來說，今年境外污染到來的時序似乎有提前的趨勢，這種現象值得持續觀察與追蹤。

