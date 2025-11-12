空污防制有成 投縣環保局表揚績優單位
為提供縣民更優質、健康室內環境，南投縣環保局12日舉辦「南投縣空氣污染防制績優單位聯合頒獎典禮」，展現全縣推動室內空氣品質(IAQ)自主管理標章的卓越成果，表揚多個在空品維護及污染防制方面表現優異的單位，並同步展示本年度科技執法的執行成果，展現南投縣落實環保工作的決心與成效。
環保局指出，截至114年10月底，南投縣已有55家公私場所取得室內空氣品質自主管理標章，其中今年經環保局輔導取得者達19處。現代人每日約有9成時間處於室內環境，室內空氣品質對民眾健康影響深遠，對幼兒園、托嬰中心及長照機構等敏感族群場所更為關鍵。申請 IAQ 標章除可提升企業形象、維護民眾健康外，有助於相關機構於評鑑作業中獲得加分肯定。
南投縣環保局近年積極推動機車污染防制工作，與縣內機車檢驗站合作推行機車汰舊換新及定期檢驗服務，達成減污減碳之效。今年度更進一步導入排氣定檢E化通知簡訊服務，減少紙張使用。選出三家優良定檢站予以表揚，鼓勵業者精進服務，共同打造南投低碳新生活。
環保局今年亦結合「聲音照相」等科技執法技術，透過系統與車籍資料串接，強化未完成定檢車輛的稽查管理。環保局長李易書提醒，依據「空氣污染防制法」規定，出廠滿5年的機車應於發照月份前後1個月內完成排氣定期檢驗，呼籲民眾務必按時完成定檢，以免受罰。
在「優良營建工地」評選部分，今年共有5處工地脫穎而出。仁愛鄉霧社水庫防汛工程榮獲特優獎，埔里鎮固越建材新廠工程及南投市基督教醫院擴建案獲優等獎，仁愛鄉武界排洪設施改建及埔里鎮立康生醫新廠工程則榮獲佳作。
「優良空氣品質淨化區維護及認養單位」評選中，共有6處基地受獎。埔里鎮「環保公園（公30）」及南投市「婦幼館環境綠美化植栽計畫」榮獲特優獎，水里鄉「上安村三部路綠美化計畫」與魚池鄉「日月潭文武廟環境綠化工程」獲優等獎，集集鎮及國姓鄉分別以「大眾爺廟植栽綠化計畫」與「南港社區元寶土地公廟旁綠美化計畫」榮獲佳作。
環保局並頒發「114 年度空氣品質淨化區新增認養單位感謝狀」，表揚環電股份有限公司、富翔營造有限公司、利德工程股份有限公司及鳳杰營造有限公司等四家企業。這些企業認養草屯、埔里及南投多處裸露地綠化計畫，以實際行動支持環保。
民眾或機構欲了解空污防制、室內空品或相關法規與管理措施，可洽詢南投縣環保局空氣污染防制科（049-2237530），有專人提供協助與說明。
