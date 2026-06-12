空漲停穩賺不賠？ 他曝「必勝神邏輯」 網笑：沒被主力教訓過





隨著近年台股多頭行情火熱，投資市場迎來前所未有的開戶潮，大批沒有經歷過市場完整景氣循環的「股市小白」紛紛開戶進場。這群新世代的投資人帶著對財富自由的憧憬，有時也會在社群上拋出一些令資深股民啼笑皆非、甚至大驚失色的「神邏輯」提問。在充滿不可預測性的金融市場中，究竟有沒有一種完全不仰賴基本面或技術面，光靠制度規則就能「穩賺不賠」的必勝套利公式？

近日一名網友在網路論壇Dcard上發文，好奇詢問廣大股民：「如果空漲停股是不是穩賺不賠？」原PO詳細闡述了自己的理論，他認為，當一檔個股在盤中攻上漲停板時，代表股價已經觸及當日最高點，絕對不可能再往上突破。因此在漲停鎖死的那一刻選擇放空，未來這檔股票的走勢就只剩下「持平」或「下跌」兩種可能，只要後續股價稍有回落，自己就能順利買回、輕鬆賺取價差。

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原PO進一步表示，哪怕最後股價依然鎖死沒跌，自己頂多也只是多付一些交易稅與券商手續費罷了，更在文中特別強調，希望大家先排除「漲停買不回」這種極端情況，因為他認為這種事在實際交易中發生的機率並不高。

▼原PO發文詢問「如果空漲停股是不是穩賺不賠？」（示意圖／取自Pixabay）

該篇文章曝光後，留言區的網友們紛紛開玩笑表示「快刪文，這種事自己知道偷偷賺就好」、「被你發現一夜致富的方法了」、「照這樣說，跌停板融資買進也穩賺啊，反正不會再更低」、「買跌停、空漲停，直接通往財富自由」、「看到誰漲停我就空死他」。

不過，也有網友語重心長地向原PO解釋這個邏輯在實務上有多麼致命，內行網友一針見血地指出，原PO打算排除的「漲停買不回」，恰恰是放空強勢股時最常遇見、且風險最高的魔王關卡。當一檔股票強勢鎖漲停時，代表市場上所有放空的人都急著想買回，但盤面上卻根本沒有足夠的賣單願意成交，放空者只能眼睜睜看著股價連續幾天跳空漲停。有不少網友直言「漲停還買得回來才是極端狀況」、「從你認為買不回不太可能，就知道沒被主力教訓過」、「你有做過單嗎？都鎖死了怎麼買回？」。

更有網友舉出不久前放空強勢股「金居」的慘痛案例，當時不少投資人同樣不信邪，盲目放空強勢股，結果遭遇連續大漲、根本無法回補的斷頭窘境，最終甚至有人因此搞到違約交割、自毀信用。

有網友也提醒，放空股票除了要承受股價持續上漲帶來的虧損，還涉及了借券衍生的高額成本，以及融券保證金不足時會面臨券商追繳等財務風險，絕對不是原PO所想的「只賠稅金」那麼簡單。

（封面示意圖／取自Pixabay）

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