空無一「車」！ 大貨車專用道太窄「沒人用」引民怨

高雄市

高雄市小港區的沿海路，北上路段的「大貨車專用道」經過兩年的施工，今年11月完工啟用，用路人卻抱怨，這條專用道，根本沒在用！民眾拍下交通顛峰時段的影片，有大車一輛接著一輛經過，卻通通不走專用道，而是擠在中線道，塞車問題依舊，高雄市交通局則回應，針對用路人的需求，後續會再討論是否有調整空間。

大貨車專用道都沒人跑，整條大貨車專用道空蕩蕩，施工兩年終於啟用，但實際狀況卻是這樣，10秒內，五輛大貨車接著經過，卻都集中在中線道，交通尖峰時段，民眾拍下的影片，幾乎看不到任何車大貨車行駛，地上大大白字寫「大貨車專用」，從白天到晚上經過的大貨車，依舊集中在外側和中線車道，引發民怨。

小客車駕駛說：「你看現在，目前四線道全部都是大客車，小客車怎麼走，這樣小客車多不方便啊，要超車也不是，不超車也不是，不然就把它改成小客車專用道啊。」用路人抱怨，高雄小港沿海路北上路段，大車時常變換車道，但怎麼就是不切換到大車專用道，小轎車駕駛擔心深怕被碰撞，但小轎車跑專用道，是違規會被罰，認為這種專用道根本沒用。

這個路段大貨車很多，今年截至11月，就有172件車禍，平均兩天發生一起，年拓寬大車專用道，雖然比去年減少32件，卻被質疑還是沒解決塞車問題。

記者汪奕嘉說：「大車不跑大車專用道，實際詢問(大車)司機，他們解釋，雖然當地路幅很寬，但由於車道太過狹窄，因此行駛上存在風險。」大貨車司機說：「我們內側會打到這個啊(後照鏡)，所以沒有人敢跑內側啊，而且它的車道都太窄了，所以它的設計都不良，用這麼多車道沒有用啊。」

過去不少大貨車後照鏡，被路旁號誌卡到毀損，導致大貨車司機不敢開，而交通局回應，大車專用道(3.5M)已經比一般車道(3.2M)，多了30公分，符合規定，高市交通局運規科技正李啟源說：「(當地)受限電塔，還有障礙物關係，有些路口它的車道會偏移，造成它(大車)會覺得卡卡的，這部分是可以透過土木工程，再去做調整的。」

目前公會協助我們宣導大貨車往專用道去走，交通局已設置43面專用道告示牌，除了加強宣導，也提醒用路人，行駛上若有不便或風險可直接反映，後續會再透過工程調整改善。

