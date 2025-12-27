空相美術館十週年慶 樂音相伴

歡祝空相美術館十週年慶，施金輝文化藝術基金會舉辦音樂會。（空相美術館提供）

記者翁聖權∕後壁報導

施金輝文化藝術基金會歡祝「空相美術館十週年慶」，廿七日上午在後壁安溪寮芙蓉埤畔舉辦館慶音樂會活動，邀請知名「回響樂集」絲竹樂團、「台南佛光」合唱團及歌手陳乙安表演，現場並有書法家林隆達教授、吳國進理事長墨寶義賣。美術館希望通過音樂會與繪畫欣賞，陪伴民眾走過地震風災豪雨災難的傷痛。

空相美術館十週年館慶活動，由蔡玉真團長帶領「回響樂集」絲竹樂團揭幕，演出《春雨、蝶舞、夏露及思慕的人》曲目，以展現絲竹樂優美流暢，柔和婉轉，深情款款的獨特魅力；接著「台南佛光合唱團」指揮陸一嬋老師將獨唱《一棵開花的樹》後，合唱團將合唱經典名曲《再回首、石頭頂的紅花》；最後知名歌手陳乙安現場演唱令人陶醉的《手中情、紅唇、傾情一生及感恩的心》四首曲子。

書法家林隆達教授、吳國進理事長拋磚引玉各捐出兩幅墨寶「林｜悲智雙運…」、「吳｜為人有德天長佑…」贊助美術館運營基金。

基金會董事長林穎英表示，空相美術館開館十年來慘澹經營，誠屬不易，她特別感謝志工們無私奉獻，一路陪伴美術館成長。如何發展多元收入方案？建立品牌識別，吸引參觀者，讓美術館永續發展，是美術館下一個十年的努力方向與願景。