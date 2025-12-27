空相美術館慶十週年芙蓉埤畔藝術療癒共振 展望未來再創新里程

空相美術館歡慶十週年館慶，於後壁芙蓉埤畔舉辦音樂會，邀知名樂團、歌手演出，書法家義賣墨寶。（記者李嘉祥攝）

▲空相美術館歡慶十週年館慶，於後壁芙蓉埤畔舉辦音樂會，邀知名樂團、歌手演出，書法家義賣墨寶。（記者李嘉祥攝）

座落於臺南市後壁區安溪寮芙蓉埤畔的施金輝文化藝術基金會歡祝「空相美術館十週年館慶」，27日舉辦館慶音樂會活動，邀請知名「迴響樂集」絲竹樂團、「台南佛光」合唱團及陳乙安歌手表演，現場並有書法家林隆達教授、吳國進理事長墨寶義賣，美術館也提供專人導覽服務，希望通過音樂會與繪畫欣賞，陪伴人們走過地震風災豪雨，讓災難的傷痛在藝術生活中化為養分，撫慰人們心靈、療癒長成一棵開花的樹，同時也讓大眾緬懷畫家施金輝成立美術館的初衷及其短暫卻精采的藝術成就。

空相美術館十週年館慶活動由蔡玉真團長帶領「迴響樂集」絲竹樂團揭幕，演出《春雨、蝶舞、夏露及思慕的人》曲目，以展現絲竹樂優美流暢，柔和婉轉，深情款款的獨特魅力；接著「台南佛光合唱團」指揮陸一嬋老師將獨唱《一棵開花的樹》後，合唱團將合唱經典名曲《再回首、石頭頂的紅花》；最後知名歌手陳乙安現場演唱令人陶醉的《手中情、紅唇、傾情一生及感恩的心》四首曲子；書法家林隆達教授、吳國進理事長拋磚引玉各捐出兩幅墨寶贊助美術館運營基金。

施金輝文化藝術基金會林穎英董事長表示，為紀念施金輝藝術傳奇一生，於壁鄉安溪寮設立空相美術館，創館十年來歷經COVID-19新冠肺炎、地震風災豪雨，依然堅守美術館藝術崗位，已成為中外參觀遊客口耳相傳、再訪率與評價極高的美術館，更為臺南旅行遊客帶來藝術療癒與心靈共振的美術館知性、感性之旅。

空相美術館志工隊長莊慶芳老師說，藝術雖不及生活重要，但如果沒有藝術，生活可能就會貧乏，因為藝術提供了審美體驗和心靈滋養，看一幅畫、聽首樂曲、讀一首詩，這些藝術體驗能讓生活有色彩，豐富生活層次；施金輝空相美術館導覽志工現有30人，其中有博士、碩士、畫家、退休教師與在地鄉親，陣容多元堅強，歡迎對文化藝術導覽有興趣的民眾「藝起來」美術館當志工。

林穎英董事長指出，空相美術館開館十年來慘澹經營，缺少營運資金及參觀民眾，感謝志工一路陪伴美術館成長；單純依賴創辦人資助難以長久，如何發展多元收入方案、建立品牌識別，吸引參觀者，讓美術館永續發展，是美術館下一個十年的努力的方向與願景。