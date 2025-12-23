空窗1小時！ 張文犯案當下「站內沒捷運警察」。（圖／TVBS）

北捷隨機攻擊事件揭露捷運警察人力不足問題，台北市議員質疑案發當時站內竟然沒有任何一名捷運警察在場，出現一小時勤務空窗期。台北市捷運警察隊隊長廖洛育坦承警力確實有限，外勤人員僅168名，必須採交錯編排勤務方式。

在台北捷運發生隨機攻擊事件後，台北市議員游淑慧指出，案發當下台北車站站內完全沒有捷運警察，出現一小時空窗期。台北車站站體規模龐大，捷運警察隊守望崗共有9個巡邏箱，範圍遍及月台、服務台、ATM等4個樓層，但在事件發生時，站內卻沒有任何一名執勤警察。游淑慧表示，難以想像在這樣一個多共構的大站，且是尖峰時刻，竟然會出現警力空窗。

台北市捷運警察隊隊長廖洛育承認警力確實有限。他解釋，目前捷運警察隊總警力為203名，但外勤同仁僅有168名，因此只能採用交錯編排勤務的方式。廖洛育還提到隊上同仁年齡偏大的問題，並表示願意負起相關行政懲處及必要責任，同時呼籲不要苛責捷運警察隊同仁，因為他們已經非常辛苦。

除了人力不足外，通報系統也是一大問題。台北市議員張志豪指出，三個單位的無線電通訊竟然使用不同系統，導致在合力追捕嫌犯時無法第一時間進行溝通。廖洛育解釋，警察局使用的無線電屬於美規，而捷運公司使用的無線電屬於歐規，在整合上確實存在困難，但這次案件發生時，各單位都在第一時間接到通報。

