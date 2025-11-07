空腹不會變笨？新研究推翻「餓怒症」迷思！助代謝可能更健康

[FTNN新聞網]

很多人肚子一餓就容易煩躁、發脾氣，甚至把這種情緒歸咎於所謂的「餓怒症」，但根據美國的最新研究，短時間的空腹並不會影響思考或判斷能力，也就是說，「餓了就變笨或變兇」的說法，其實根本沒有科學根據。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究刊登於《美國心理學會》（American Psychological Association）期刊，由奧克蘭大學心理學副教授吉尼亞克（Gilles Gignac）領導，他的團隊綜合71份相關研究資料，分析近3,500名健康成年人的飲食與心智表現，將參與者分為「空腹組」與「進食組」，並測試記憶力、決策力、反應速度與正確率等指標。

結果顯示，平均空腹12小時的受試者，在各項測驗中表現與剛吃飽的人幾乎沒有差異，顯示短期飢餓並不會削弱大腦功能，不過研究也指出，若空腹超過12小時，或是發生在兒童族群，認知能力可能會下降，這也強調了「吃早餐對低齡兒童認知能力的持續優勢」，吃早餐有助於學習與專注的研究結果相符。

吉尼亞克補充，從生理角度來看，短暫空腹反而可能帶來益處，當體內糖原耗盡時，人體會轉而燃燒脂肪並產生酮體作為能量來源，這不僅有助代謝調節，也能啟動細胞修復機制、延緩老化，他指出，適度的空腹「不但不會讓人變笨，還可能更健康」。

