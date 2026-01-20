空腹吃回本迷思被推翻！ 吃Buffet前「先吃炸物」食量暴增

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」引用科學研究指出，吃到飽前先吃點高油脂食物、飲用氣泡水，或運用味覺更新、視覺錯覺等策略，反而能大幅增加食量，推翻許多人認為「空腹」才能吃更多的迷思。

魚漿夫婦推翻許多人認為「空腹」才能吃更多的迷思。（示意圖／Pixabay）

魚漿夫婦近日在臉書發文分享一份科學研究，實驗找來6名食量相近的男女，分成三組挑戰燒肉吃到飽。其中一組不吃午餐，完全空腹，另一組在用餐前先吃清淡的和食定食，第三組則先吃和食同樣熱量的炸豬排定食。

然而，實驗結果顯示，完全空腹組最先放棄，平均攝取量僅約1.1公斤；先吃清淡定食組表現居中，平均吃下1.6公斤；而事前吃油膩炸豬排的組別則最為驚人，平均可吃下1.9公斤，甚至持續用餐到時間結束。

專家說明，空腹組因為太餓，一開始就狼吞虎嚥，導致血糖急升，提早產生飽足感。相對地，吃了油膩的炸豬排組，油脂約4小時後轉化為遊離脂肪酸，刺激腦部食慾中樞，讓大腦「誤以為」更餓，因此反而吃得更多。魚漿夫婦強調，「吃到飽前不要空腹，建議輕食高油脂（如炸豬排）作為前餐！」

空腹組最先放棄，平均攝取量僅約1.1公斤。（示意圖／pexels）

此外，研究也提到氣泡水在吃到飽實驗中的效果，因氣泡會刺激胃部擴張與蠕動，加速將食物排入腸道，產生「胃已清空、可以再吃」的錯覺。實驗中，飲用氣泡水的受試者平均攝取量達4.4公斤，明顯高於喝白開水或果汁者。

在甜點攻略上，魚漿夫婦也分享「味覺更新」的概念，「因為甜味吃久會麻痺味覺，必須『更新』舌頭感覺。」因此建議甜點間穿插酸的水果、優格、無糖茶與檸檬紅茶，中段加入少量鹹食（如沙拉、義大利麵），避免一次吃太多。

魚漿夫婦最後也提到一項有趣的「視覺研究」，若吃完的盤子立即被收走，而非堆放在眼前，進食量竟相差近3成，因為人們大腦產生了「看不見＝沒吃太多」的錯覺。魚漿夫婦說，「吃到飽時把吃完的東西收掉，看不見自己吃多少，大腦就會讓你繼續吃！」

