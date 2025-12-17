空腹吃柿子小心「胃長石頭」 醫示警：恐致胃痛腸阻塞

秋天是柿子盛產的季節，但泌尿科醫師呂謹亨提醒，柿子雖然營養價值高，但若吃法不當恐造成腸胃問題，包括空腹吃柿子、特定族群過量食用，以及與高蛋白食物一起吃，都可能對健康造成影響。

空腹吃柿子最容易導致腸胃出問題。呂謹亨解釋，柿子含有單寧（鞣酸），遇到胃酸會變成「柿石」。（圖／pxhere）

呂謹亨表示，空腹吃柿子最容易導致腸胃出問題。他解釋，柿子含有單寧（鞣酸），遇到胃酸會變成「柿石」，嚴重時會造成胃痛、嘔吐甚至腸阻塞。因此建議民眾一定要在飯後食用柿子，避免空腹時讓單寧直接接觸胃酸。

針對特定族群，呂謹亨指出，消化不良、胃潰瘍患者、糖尿病患者、腸胃蠕動差或便秘者，以及術後腸胃道活動較慢的人，食用柿子要更加小心。他提醒，若吃完柿子後出現脹氣、打嗝或胃部不適，應減量或避免食用。

關於網路流傳「柿子配螃蟹會中毒」的說法，呂謹亨澄清，這並非中毒反應。（示意圖／Pixabay）

關於網路流傳「柿子配螃蟹會中毒」的說法，呂謹亨澄清，這並非中毒反應，而是胃酸、單寧與蛋白質結合後形成硬塊，導致難以消化、胃堵塞及脹痛。他建議飯後吃柿子可以，但不要緊接著吃大量蛋白質食物如螃蟹、蝦、蛋、肉等，最好間隔1至2小時。

呂謹亨也強調柿子的營養價值，包括富含β-胡蘿蔔素可護眼抗氧化、鉀含量高有助血壓平衡、膳食纖維促進腸道蠕動，以及維生素C能增強免疫力。他建議民眾掌握「飯後吃、適量吃、不和大量蛋白一起吃」的原則，有疑慮者一天以1顆以內為宜，胃不好的人則應少吃或不吃。

