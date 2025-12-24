空腹吃錯蔬果恐傷胃！營養學博士授3招正確吃

生活中心／林依蓉報導

許多人習慣晨起空腹吃蔬果養生，但在空腹狀態下，這些看似健康的食物反而會傷害胃壁。近日營養學博士吳映蓉在臉書發文分享，日前她因疏忽空腹吃下青木瓜，隨即引發胃部灼熱、全身冒冷汗。她解釋當胃部處於排空狀態時，某些被視為「助消化」的強效酵素，反而會讓保護胃部的黏蛋白直接受損。為了避免民眾「養生不成反傷身」，吳映蓉提出「3大護胃吃法」，教大家聰明調整順序，守護腸胃健康。





營養學博士吳映蓉特別叮嚀，除了青木瓜，胃部敏感者也應避免空腹食用鳳梨或奇異果。（圖／翻攝自臉書「吳映蓉博士營養天地」）

許多民眾為了追求健康，習慣在起床後立刻補充營養品或特定蔬果，但錯誤的空腹行為，恐會讓食物變成「胃壁殺手」。近日營養學博士吳映蓉在臉書發文分享一段親身經歷，日前她與友人聚餐時，因一時疏忽，在空腹狀態下直接吃下「青木瓜」，沒過多久，胃部便開始傳來悶痛與強烈的灼熱感，隨後更是全身冒冷汗、身體極度不適。她解釋，青木瓜裡面的「嫩肉精」，也就是「蛋白質分解酶」，能有效軟化肉質。然而，若在空腹或胃黏膜較薄的情況下攝取，這些酵素便會開始「嫩化」胃壁，直接與胃壁表面的黏蛋白作用，產生刺痛或燒灼感。





鳳梨含有強大的蛋白質分解酶，空腹吃容易對胃壁造成刺激。（示意圖／民視新聞資料照）





營養學博士吳映蓉特別叮嚀，除了青木瓜，胃部敏感者也應避免空腹食用鳳梨或奇異果，因為這類水果皆含有強大的「蛋白質分解酶」，容易對胃壁造成刺激。她強調，營養學沒有絕對的好壞，關鍵在於「適不適合現在的你」。若胃部正處於發炎或潰瘍期，應先暫緩攝取這類強效酵素水果，待胃部修復後再少量嘗試。為了避免民眾養生變傷身，她提出「3大護胃吃法」，教大家透過調整順序守護腸胃健康。

1.絕對不要空腹吃

應改在餐後食用，讓酵素去分解肉類蛋白質，發揮助消化的正面功效。

2.選擇「熟透」果實

以木瓜為例，青木瓜的酵素最強、刺激性最高，建議挑選轉黃熟透的木瓜，其性質會變得較溫和。

3.入菜加熱

蛋白質分解酶怕熱，胃部敏感者可將水果入菜（如鳳梨苦瓜雞、木瓜燉排骨），加熱後可降低刺激並保留纖維。





