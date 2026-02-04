空腹吃「這3種水果」胃像被刮刀刮！專家親身中招 這1道開胃涼拌菜常用

吳映蓉博士營養天地分享，中午和好友約在一家泰式餐廳吃飯，第一道是青木瓜涼拌，味道很好，就連續吃了幾口。沒多久，胃開始覺得不舒服，有「悶悶的、微燒灼」的不適感，再過一陣子，開始冒冷汗！

空腹吃蛋白質分解酶水果 恐致腸胃不適

他指出，兇手就是青木瓜裡面的天然的「嫩肉精」，也就是「蛋白質分解酶」，它可以軟化肉品，也可以「嫩化」胃壁。對於，胃不是很強壯的人，空腹不要吃含「蛋白質分解酶」豐富的水果。

留意這3種水果 胃不好別空腹吃

以下這三種水果有一個共同點，就是含有非常強大的 「蛋白質分解酶」。這些酵素的本職是「切斷蛋白質的連結」。在烹飪中，我們用它們來醃肉，讓肉質變軟嫩；但在肚子裡，若是胃黏膜剛好比較薄，或者是 「空腹」 吃，這些強效酵素就會直接與胃壁表面的黏蛋白作用，產生刺痛或燒灼感。

1、青木瓜：木瓜蛋白酶（Papain）

2、奇異果：奇異果蛋白酶（Actinidin）

3、鳳梨：鳳梨蛋白酶（Bromelain）

換個方式吃水果 口腹營養都到位

吳映蓉提醒，如果你跟我一樣，胃部不強的人，吃了這三種水果會胃不舒服，不代表要從此「封殺」它們，而是要換個方法吃：

1、絕對不要空腹吃：一定要在「餐後」吃。讓這些酵素去分解你剛吃進去的肉類、魚類蛋白質，發揮它們真正的「助消化」功能，而不是直接攻擊你的胃壁。

2、選擇「熟透」的果實：以木瓜為例，青木瓜的酵素含量最高、刺激性最強（我是真的白痴，吃下去以後才想到！）。選擇轉黃熟透的木瓜，酵素與有機酸會變得較溫和。

3、入菜加熱更安心：蛋白質分解酶非常怕熱（超過 就會失去活性）。胃部敏感的朋友，可以嘗試「鳳梨苦瓜雞湯」或「木瓜燉排骨」，保留纖維，減少刺激。

4、營養學沒有絕對的「好」或「壞」，只有「適不適合現在的你」：如果你的胃正處於發炎、潰瘍階段，這類水果請先暫緩，等胃部修復後再少量嘗試！

