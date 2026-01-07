空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增！醫嘆：腸道慢慢被腐蝕

現代人生活節奏快速，不少民眾省略早餐，改以能量果昔或星冰樂等飲品充飢。胸腔暨重症專科醫師黃軒透過臉書粉專發文指出，這種看似健康的飲食習慣，實際上正悄悄侵蝕腸道健康。

黃軒醫師表示，大腸癌並非突然出現，而是與每日飲食習慣密切相關。許多民眾誤以為不吃早餐無妨，隨手一杯超甜能量果昔或星冰樂即可當作一餐。然而，空腹狀態下攝取高糖飲品，對腸道造成的傷害遠超過一般認知。

這些看似健康的飲品，實際上含有大量精製糖和高果糖糖漿，能夠瞬間拉高血糖。人工甜味劑會改變腸道菌相，乳製品和脂肪的組合則會延長腸道發炎時間。在空腹狀態下，缺乏食物緩衝，這些成分直接刺激腸黏膜，引發一連串反應。

具體影響包括胰島素暴衝、慢性低度發炎、腸道菌相失衡、腸黏膜修復能力下降，以及細胞突變機率上升。黃軒醫師形容，這種傷害就像每天往組織上倒一點點酸，雖然不會感到疼痛，但持續在腐蝕腸道組織。

根據多項大型研究顯示，長期攝取高糖飲料與大腸癌風險顯著上升存在關聯。特別是男性族群，若從年輕時期就養成此習慣，風險更為顯著。與飲用黑咖啡、無糖茶相比，每日飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近一倍。

更令人擔憂的是，這種癌化過程相當安靜。患者往往出現糞便出血、不明原因體重下降、長期腹脹或排便習慣改變等症狀時，癌症已發展至第三、第四期階段。

不過，逆轉這種傷害並不困難。黃軒醫師強調，只需將早晨第一杯飲料更換為不加糖、奶的黑咖啡、無糖茶或白開水。連續執行30天，即可降低發炎指標、改善胰島素阻抗，並讓腸道菌相恢復穩定狀態。

醫師呼籲民眾重視早餐飲品選擇，避免空腹攝取高糖飲料。簡單的飲食調整，就能有效降低大腸癌風險，守護腸道健康。

