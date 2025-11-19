空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常

54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方式，過著自律的生活，半年後血糖、血壓和血脂都恢復正常。

這位男性上班族在公司例行健康檢查中，發現自己的空腹血糖高達210mg/dL（正常值應低於110）、糖化血色素HbA1c達7.2%（正常為5.5%以下）、低密度脂蛋白（LDL）膽固醇為168mg/dL、三酸甘油酯更高達387mg/dL，血壓偏高，身體質量指數BMI高達27，腹圍91公分，明顯處於肥胖狀態。

廣告 廣告

看更多：血糖都降不下來？原來你吃的「鹹食」比甜食可怕！6大隱藏糖陷阱

其實他十年前就已被醫師警告為代謝症候群與糖尿病的高風險群，但他一直以為「胖一點沒關係，反正很多人都一樣」來自我安慰。想到他父親因糖尿病引發心肌梗塞，在70歲時過世，他意識到再不改變，未來的自己可能也會步上相同的後塵。

控制飲食、運動是治療第二型糖尿病的基礎

男上班族決定不靠藥物，而是透過調整生活作息，包括早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方式，過著自律的生活。經過半年的努力，他的血糖、血壓與血脂數值全面回到正常範圍內，醫師也認定他已脫離高風險群。

高雄博田國際醫院新陳代謝科醫師黃欣寧指出，透過早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方式，過著自律的生活，確實有機會讓第二型糖尿病患者逆轉病情，甚至不必依賴藥物治療。

黃欣寧說，事實上針對比較輕微的第二型糖尿病，通常會建議患者先從生活和飲食改變著手，而不是一開始就給藥物，因為透過適當的調整，無需用藥，有機會在3至6個月內逆轉病情。

她指出，臨床上發現，透過適當的飲食控制和運動等生活作息的改變，就可以讓糖化血色素下降1％至1.5％，有些人甚至可以降低到2％，糖化血色素回到正常值。

不過黃欣寧醫師也坦言，因為要做到如此自律和規律的生活並不容易，加上很多人都是拖到有症狀了才來看病，因此多數患者一來就需搭配藥物治療。

至於是否能單靠飲食和生活作息的調整來控制病情，還需視患者確診時的基準值而定。黃欣寧提醒，如果患者在就醫時，已經因長期控制不良而出現併發症，像是多渴、多喝、多尿等症狀，此時糖化血色素可能已經很高，單靠生活習慣的調整可能無法達到控制目標。

黃欣寧表示，發現血糖過高，除了確認當下的血糖值外，更重要的是了解長期的血糖變化情形，也就是可以反應三個月血糖狀況的糖化血色素數值。有些人可能以為只要最近少吃一點、不吃飯、不吃澱粉就沒問題，但事實上，當血糖很高時，身體會產生所謂的「糖毒性」，反而更難降低血糖。因此，如果血糖明顯偏高，除了調整生活習慣外，可能還需要在醫師的協助下進行調整，才能達到控制目標。

看更多：夏天只吃輕食竟變胖！薄荷決明子茶助你瘦！餓了就按2穴位

血糖升高光靠飲食控制可能不夠 血糖大於「這數值」就要用藥

黃欣寧醫師表示，臨床上認為高血糖症狀在糖化血色素大於10％，或是血糖大於300mg/dL時，就必須要先從藥物治療著手，而不能單靠飲食調整。這是臨床上建議病人要開始使用胰島素的標準，也可以當成糖尿病用藥物的時機。

不過，患者也不必太過悲觀，認為自己從此只能依賴藥物治療。黃欣寧醫師分享，也有不少患者起初並不知道自己罹患糖尿病，在確診後開始調整飲食和生活習慣，最後成功將糖化血色素從9％降到6％，後來甚至達到不必用藥的程度。

定期回診監測血糖變化很重要

但是她也提醒，即使已經開始調整飲食和生活習慣，患者仍應定期回診，追蹤自己的進步情況。有些患者以為只要做了飲食調整就可以不用回診，結果沒有按時服藥、抽血，等到身體不舒服時才發現眼睛或腎臟已經出現併發症。因此，即使病情已經控制得很好，曾經有過瀕臨糖尿病狀態的人仍需定期回診。

對於已經出現多喝、多尿、體重減輕等高血糖症狀的患者，黃欣寧醫師建議應儘速就醫，由醫師評估是否需要藥物治療。而對於尚未出現明顯症狀，但健康檢查發現血糖、血壓、血脂偏高的民眾，則可先從飲食、運動等生活型態的調整做起，但仍應定期回診，追蹤病情變化，以免延誤治療時機。

看更多：男星做「1件事」害三酸甘油酯超標10倍！險釀急性胰臟炎

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／黃欣寧醫師

更多健康2.0報導

她慢性腎絲球炎＋蛋白尿靠這樣變好！研究認證橄欖油、綠花椰芽苗能護腎

想鍊肌力但「又黑又大的東西」不會用？高齡健身DIY示範健身器材怎麼用

普洱茶能減重、降血糖？三個月改善代謝症候群 醫警告「這特徵」千萬別喝



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章