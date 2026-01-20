空腹衝Buffet就輸了 研究教開胃4招：食量大增

許多人吃吃到飽前習慣空腹，認為這樣可以吃更多、更划算，但旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」參考科學研究指出，空腹未必能吃最多，研究顯示，吃到飽前先攝取高油脂食物、喝氣泡水，或運用味覺更新、視覺錯覺等策略，反而能增加食量，讓不少人驚呼「原來以前空腹都錯了」。

魚漿夫婦近日於臉書發文指出，研究顯示許多人以為吃到飽前應完全空腹，以保留胃容量，實際效果不佳。他參考一份科學研究，實驗找來6名食量相近的男女，分成3組挑戰燒肉吃到飽，空腹組，以及吃到飽前先攝取清淡定食或炸豬排的組別。

結果發現，空腹組最早投降，平均只吃1.1公斤；清淡定食組平均吃1.6公斤；炸豬排組表現最佳，平均吃1.9公斤，甚至吃到時間結束。

魚漿夫婦指出，高油脂食物能延長食慾，空腹猛吃反而更容易產生飽足感；另研究也發現，氣泡水能刺激胃壁擴張與蠕動，加速排空，讓大腦誤以為還能再吃，喝氣泡水的受試者平均吃下4.4公斤，明顯高於白開水或果汁組。

魚漿夫婦建議，吃甜點時可採用「味覺更新」策略，在甜點間穿插酸味水果、優格或少量鹹食，避免味覺疲乏，延長進食時間並增加甜點攝取量；他也分享「看不見吃多少」的小技巧，實驗發現，當盤子堆在眼前與立即收走時，進食量竟相差近3成，顯示大腦會因視覺判斷產生錯覺，讓人覺得自己吃得少，實際上卻能增加食量。

貼文引發熱議，大票網友笑喊原來以前都吃錯方法，但也有人持反意見，認為吃到飽不是比誰吃得多又划算，吃得開心健康最重要。

