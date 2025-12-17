空航技校友總會致贈空軍地勤榮民生命史一日三場
記者蔣謙正/高雄報導
中華民國空軍航空技術學院校友總會出版，〔空軍地勤榮民生命史〕大獲各界好評，1 7日由校友總會長廖盛芳（挑大師）率台南分會蒲德明理事長、秘書長喬德麗、財務長衡志明、資訊長謝登瑞等一行十人，首站抵達南區國軍招募中心，劉主任親自接待，感謝校友總會為全民國防貢獻心力，並細說招募概況，與會者皆明瞭招募不易，ㄧ致肯定招募人員的努力，校友總會致贈五本空軍地勤榮民生命史，提供國軍人才招募使用。
劉主任表示，他會馬上閱讀並請空軍招募人員也要熟讀章節，有利於國軍人才招募使用。明年三月七日空軍航空技術學院90週年校慶，校友總會將主辦第十一屆中央軍事院校校友盃慢速壘球邀請賽，並設立招募攤位，邀請南招率領各招募單位進駐，ㄧ起為全民國防注入活水。
劉主任樂觀其成，應允列入規劃並盛讚新書相當實用，退伍空軍榮民的寶貴經驗，指引了年青人從軍熱潮，是招募時最有價值的ㄧ本参考書，書中真實榮民現身說法，讓招募時更具說服力，如虎添翼，是不可多得的ㄧ本好書，並回贈南招Q版小物。
校友總會一行第二站轉往高雄市榮民服務處，拜會劉雅魁處長，劉處長和廖總會長是老朋友，雙方ㄧ見面非常熱絡，看到一行榮民朋友的到來，引起了小騷動，廖總會長代表總會，致贈五本空軍地勤榮民生命史，給榮服處典藏，給了榮服處無窮的動力。書中頗多劉處長身影，乃榮服處與校友總會經常互動，及劉處長代表退輔會嚴德發主委，主持校友總會勳獎章開幕展，及頒發退輔會傑出校友禮品之故，大手牽小手活動引起共鳴，皆收錄其中。
劉處長肯定校友總會榮民做出的貢獻，集體創作，堪為首見，能反饋集結成書，傳承後進，殊為感佩！並細說榮民在那裡，服務就在那裡。高榮服處共有十四個服務網，服務對象約十五萬七千餘人，榮民數為全國之冠，就養、就醫、就學、就養服務榮民不間斷，即將示範長照3.0，照顧遺孤，認養遺孤，責無旁貸，盼與校友會大手牽小手，讓愛永不止息。
受到中華民國退伍軍人協會總會邀請，最後一站到達高雄福容飯店餐敘，並致贈三本空軍地勤榮民生命史，及抗戰勝利80週年八星光芒蔣公紀念章，贈退伍軍人總會典藏，由理事長吳其樑中將代表接受，吳理事長亦特別感謝總會的用心，盛讚校友總會轟動出版新書，引以企盼，吳理事長更回贈一行人空軍月刊，兩會聯誼分外親切，逐桌相互敬酒，ㄧ日連趕三場，互道珍重再見，圓滿完成任務。
