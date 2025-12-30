空襲阿聯運抵葉門港口武器 沙國對阿布達比提出警告

（中央社杜拜30日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天空襲葉門的穆卡拉港（Mukalla），沙烏地聲稱一批來自阿拉伯聯合大公國的武器運抵當地，供應葉門分離主義勢力。沙烏地隨後還對阿布達比當局提出警告。

美聯社報導，沙烏地隨後將分離主義勢力近日在葉門的推進與阿拉伯聯合大公國掛鉤，並警告阿布達比的行動「極度危險」。

這次攻擊行動顯示沙烏地與阿聯支持的「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council，STC）之間的緊張情勢進一步升高，也加劇利雅德與阿布達比之間的緊張。

沙烏地與阿聯在葉門這場長達10年的內戰中，雖同為對抗伊朗支持的青年運動（Houthi）陣營，卻各自力挺競爭的派系。在更廣泛的紅海地區局勢不安之際，雙方在經濟與區域政治上的競逐也日益明顯。

葉門境內的反青年運動勢力，隨後於今天宣布進入緊急狀態，對其控制的區域實施72小時的空域、海域及陸域封鎖。

沙國國營媒體沙烏地新聞社（SPA）引述軍方聲明報導指出，空襲前，有船隻自阿聯東岸的富查伊哈港（Fujairah）抵達穆卡拉港。

軍方聲明中說：「這些船隻的船員關閉了船上追蹤裝置，並卸下大量武器與作戰車輛，以支援南方過渡委員會部隊。」

聲明並稱：「鑒於相關武器構成迫切威脅、情勢升級危及和平與穩定，聯軍空軍今晨對自兩艘船卸下的武器與作戰車輛，執行一次有限的空襲。」

沙國軍方指出，空襲行動於夜間進行，以確保「未造成任何連帶損害」。 目前尚不清楚是否有人員傷亡，或是否有其他國家軍隊參與。

阿聯尚未立即回應美聯社的置評請求。阿布達比的英語報刊「國家報」（The National）則已報導此一空襲行動。（編譯：劉淑琴）1141230