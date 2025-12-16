空訓中心家庭日 增進情感交流

記者孫建屏／綜合報導

為強化官兵家庭支持系統，提升部隊向心，陸軍航特部空降訓練中心參謀組日前在高雄花卉農園中心舉辦家庭日親子活動，安排生態體驗、焢土窯與趣味團康等，在寓教於樂的氣氛中，增進官兵、眷屬間情感交流，營造「家」的和諧共榮氛圍。

指揮官邱上校表示，官兵平時戮力訓練與任務，除單位幹部關懷外，家庭是支持官兵穩定服役的動力，亦是最堅實的後盾，透過家庭日活動的舉辦，不僅能讓眷屬更理解軍旅生活，也能使單位成員在溫馨氛圍中獲得心理支持、強化部隊整體穩定，為單位任務執行注入正向能量。

空降訓練中心參謀組在高雄花卉農園中心舉辦家庭日親子活動，營造「家」的和諧共榮氛圍。（空訓中心提供）