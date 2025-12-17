空調偷加瀉藥？網友直球對決寶雅「官方回應曝光」 醫揭背後原因

寶雅「讓人想大便」掀起網友熱議。圖／翻攝自Google街景

不少人到美妝百貨賣場「寶雅」選購商品時，都有想大便的感覺，不僅有人將「瀉藥」、「大冰奶」並列為治療便秘的祕方，甚至還有網友直接私訊寶雅官方社群，訊問「你們空調是有加瀉藥嗎」，引起上萬網友熱議。對此，有醫師解釋，這種促進排便的神奇功效在書店也會出現，代表著身體已經放鬆，而「這功能」被刺激後促進腸胃蠕動，導致便意隨之而來。

一名網友在Threads上發文貼出對話紀錄，圖片可見他直球詢問寶雅官方IG「你們空調是有加瀉藥嗎」，雖然官方並未回應，不過仍引起大批網友討論，紛紛表示「每次去都想拉屎，便秘的人可以多去逛逛」、「你這麼說，那店員不就一天到晚想大便」、「這跟早餐店奶茶哪一個比較容易瘦」、「就是踏進寶雅的那瞬間塞勒滾」。

也有網友表示「我去日本逛藥妝店也是超想烙賽」、「同為交感神經的被迫害者」，甚至有人稱，真的有腸胃道醫師建議可以每天去寶雅逛一圈，能促進排便。

基因醫師張家銘曾發文指出，不少人「每次逛寶雅就會想大便」，其實是因為寶雅具有讓身體放鬆，與刺激副交感神經的神奇功效。

他進一步解釋，副交感神經是我們身體的休息與消化系統，因此當身體處在放鬆狀態，就會幫助腸胃進入「加速蠕動模式」，若腸道已經有「存貨」，就會導致便意隨之而來。

張家銘提到，若曾在寶雅、書店或超市「成功清倉」，大腦也可能建立了一種條件反射，導致下次再進入相同環境，身體就會自動解讀「準備上廁所吧」。他也說，書店更不用說，書香味似乎有種微妙的「催便魔力」，加上沉靜的氣氛，簡直是「天然的腸道按摩空間」。

