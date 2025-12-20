空調更新 泰山公有市場重新開市

新北泰山公有零售市場重新開市，經發局長盛筱蓉（左三）走訪攤位發放發財金。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市泰山、五股區重要的民生採買中心泰山公有零售市場，經兩個月的休市進行優化工程及空調系統全面更新完成，二十日上午重新開市。經發局長盛筱蓉出席開市儀式後，走訪市場各攤位發放發財金，祝福每名攤商生意興隆、財源廣進，現場氣氛熱烈。

為慶祝泰山市場以嶄新面貌重新開市，市場處推出摸彩活動，即日起至明年一月三十一日在市場內每消費滿百元即可獲得一張摸彩券，將連續抽出買菜金及五十吋液晶電視；不參加摸彩的民眾亦可依規定選擇兌換實用的專用垃圾袋。

廣告 廣告

新北市泰山公有零售市場休市二個月進行優化工程及空調系統全面更新完成，昨日上午熱鬧重新開市。 （記者吳瀛洲攝）

盛筱蓉表示，泰山市場自民國九十三年成立，近年來因環境變遷氣候異常夏季常有高溫產生，市場處為改善市場內溫度過高及送風效果不良的影響，透過汰換既有老舊空調設施，採用多聯變頻冷媒系統，一、二樓全面安裝二百四十七台分離式空調機組，並新增用電需量管理與能源控制系統，提高偵測頻率，以利及時掌握用電需求。

市場處長李長奎指出，泰山市場一樓共有五個出入口，因營業時皆敞開大門，導致冷氣外洩。這次優化工程同步安裝馬力強化的新空氣門，以阻止冷氣逸散，防止戶外熱風灌入提供市民舒適安全的購物環境。兩個月的施工期感謝自治會長張慶芳及所有攤商配合休市，讓汰換工程得以順利完成，提供民眾及攤商創造更舒適的購物空間。

張慶芳表示，改善空調是全體攤商長期的期待與決定，他代表攤商感謝市場處協助解決夏季悶熱問題，特別是在規劃過程中與自治會進行多次溝通，並在有限的休市期間內完成設備汰換，也感謝多名議員的關心與協助，讓這項工程順利啟動。