空調需求2050年恐增3倍 聯合國籲冷卻兼顧永續

聯合國11日警告，全球對空調的需求在2050年之前可能會成長逾3倍，呼籲採行更永續的冷卻解決方案。

聯合國環境規劃署(UN Environment Programme)表示，全球人口與財富成長，加上更極端的高溫，可望使空調需求激增。而對更具汙染性且缺乏效率的冷卻系統需求增加，「幾乎會使與冷卻相關的溫室氣體排放比2022年的水平增加1倍」。

聯合國環境規劃署在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)氣候峰會場邊，發布了「2025全球冷卻觀察」(Global Cooling Watch 2025)報告。

報告指出，安裝具冷卻力的設備將在2050年增至3倍，然而數十億人仍缺乏面對熱浪的足夠保護，「我們必須重新構思冷卻，不讓它成為排放的來源，而是對抗高溫與永續發展的基石」。

至於對冷卻需求成長速度最快的地方，預料將是非洲與南亞。

聯合國環境規劃署執行長安德森(Inger Andersen)發表聲明說，隨著致命的熱浪變得日益頻繁且極端，必須把冷卻視為和水、能源與衛生設備同樣重要的關鍵基礎設施。但是會升高溫室氣體排放和增加成本的空調，不該是擺脫高溫危機的良方。

聯合國環境規劃署強調所謂的「無動力冷卻」(passive cooling)選項，包括更好的牆壁與屋頂設計、遮陰、離網太陽能(solar off-grid)方案和通風。這種無動力冷卻方式對室內溫度的潛在影響在攝氏0.5度到8度。

安德森表示，在追求全球氣候目標之際，無動力、節能和基於大自然的解放方案，有助於滿足與日俱增的冷卻需求，但又能讓人們、食物鏈和經濟免於高溫侵害。(編輯：許嘉芫)