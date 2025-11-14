空軍七聯隊台東志航基地 驚爆重大軍紀弊案
社會中心／綜合報導
空軍七聯隊台東志航基地驚爆重大軍紀弊案。隸屬第44作戰隊的林姓上尉飛官，驚傳不但長期違反資安規定、拿手機偷拍女軍官洗澡，甚至還「酒駕戰機」F-16被停飛。女友因為發現他劈腿遭毆打，憤而投訴。儘管空軍表示，飛官已記過停飛調職，但立委王定宇痛批，一定要抓出包庇的「最大」長官究竟是誰！
位於台東的志航基地，是目前勇鷹高教機的主要駐紮地。現在卻驚爆，有飛官差點酒駕F-16！民視新聞網獨家掌握，空軍第七聯隊隸屬第44作戰隊的上尉飛官林謙呈，多次違規在寢室喝酒。
立委（民）王定宇：「我們現在空軍的規定，駕駛飛機前的酒測必須為零，這輕者影響到部隊的任務，甚至於影響到同袍，大家待命的編組，那嚴重的話，這會影響到我們的飛行安全。」
F16飛官爆酒測超標 營內裸體視訊還劈腿女軍官偷拍洗澡。（圖／投訴人提供）
立委震驚又氣憤，而這名飛官甚至傳訊跟女友講，"喝酒不能輸"，並自爆"明天還要飛"，還聲稱"最大的又在"。爆出深夜「幫長官擋酒」，果然隔天起飛前酒測0.04mg/L，差點酒駕F-16。而且還不只這樣，甚至爆出夾帶手機入營，不但全裸開視訊，還偷拍盧姓女軍官洗澡。
立委（民）王定宇：「第七聯隊也是我國空軍，計劃要接收最新，向美採購的F16V的單位，所謂的長官所謂的最大的，我們也希望能夠務必查明，那我們在國防委員會，也會持續追蹤這個案件，這是我們國軍，非常重要的精銳部隊，不容許上下管理鬆散。」
F16飛官爆酒測超標 營內裸體視訊還劈腿女軍官偷拍洗澡。（圖／投訴人提供）
儘管空軍表示，飛官已記過停飛調職，靜候調查，但否認有集體喝酒。不過，王定宇存疑，要求徹底調查，把"最大長官"一起揪出來！
