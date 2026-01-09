空軍不放棄搜救辛柏毅！「三仙台鏡頭君」深夜全直擊

生活中心／李明融報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉駕駛F-16V戰機失聯至今進入第5天，搜救行動仍持續在花蓮至綠島周遭海域大規模展開。空軍表示，9日持續整合空、海、陸三方兵力全力投入救援。儘管入夜後海象低溫且能見度大幅下降，搜救難度倍增，但軍方仍未放棄任何希望；從台東三仙台「鏡頭君」的即時影像中，更可直擊黑夜海面上照明彈接連劃破夜空的震撼畫面，顯示搜救任務晝夜不停歇。

空軍不放棄搜救飛官辛柏毅！「三仙台鏡頭君」直擊海面照明彈夜空狂閃

台東三仙台的「鏡頭君」即時直播，可以看到深夜海面上有照明彈持續閃爍。（圖／翻攝自東部海岸國家風景區管理處 YouTube）辛柏毅上尉於6日執行夜間訓練時失聯，至今已屆5日。軍方強調搜救工作絕不中斷，昨（9日）共計出動15架次空軍軍機、2艘海軍艦艇及7艘海巡署艦艇，陸上則派遣183名岸巡人員及47輛次輕、中型戰術輪車。透過台東三仙台的「鏡頭君」即時直播，民眾可見深夜海面上照明彈持續閃爍，照亮整片天際。初步研判，飛官疑似於花蓮縣豐濱鄉東方約10浬海域跳傘，各單位正依據線索擴大搜尋範圍。

空軍不放棄搜救飛官辛柏毅！「三仙台鏡頭君」直擊海面照明彈夜空狂閃

國防部長顧立雄強調，國軍絕對不放棄任何一絲希望。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

國防部長顧立雄9日前往花蓮空軍基地，掌握戰機最新搜救進度，並代表總統賴清德慰問失聯飛官家屬。顧立雄強調，國軍絕對不放棄任何一絲希望，已要求相關單位整合海、空與岸際能量全力搜救。搜救指揮中心表示，除派遣空軍各型機執行空中偵巡外，也結合海軍與海巡署，根據浮標軌跡及數值模式進行科學分析，策定精準的搜救責任區域，並同步擴大水面與水下搜尋規模。此外，第二作戰區亦編組兵力，針對沿岸地帶實施岸際地毯式搜索，期盼能盡快傳回好消息。













