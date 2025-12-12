空軍中尉酒後性侵下屬！結束還傳訊「謝謝配合」下場慘了

根據法院判決指出，這起軍中性侵案發生於2023年5月31日晚間10時51分，當時在空軍配料件總庫台南營區服役的江姓中尉，酒後闖入下屬阿國（化名）的寢室。

江男趁對方尚未熟睡之際，爬上床對其進行性侵害，包括搓弄下體、強迫口交等行為，整個過程持續約17分鐘。事發當時，受害者曾明確表示拒絕，並推開江男三次，但因懼怕長官權勢而未能成功抵抗。

案發後，江男透過訊息向受害者表示「對不起啊」、「謝謝你配合」等內容。這起事件對受害者造成嚴重的身心創傷。根據受害者證詞，他因為恐懼只敢向家人哭訴，產生不想繼續服役的念頭，晚上不敢留在部隊睡覺，必須回家休息，且需要開燈才能入睡。

案件曝光後，江男遭到移送偵辦，並於同年8月11日因案退伍。在偵查及審理期間，江男始終否認犯行，辯稱只是去查看對方是否入睡，僅有打鬧和擁抱的行為。一審法院依據現役軍人犯強制性交罪，判處江男3年10個月有期徒刑。江男不服判決提起上訴，二審合議庭認為原審量刑適當，駁回上訴。

江男再次上訴至最高法院，最高法院審理後認定二審用法並無違誤，同樣駁回上訴，全案定讞。此案凸顯軍中性侵議題的嚴重性，特別是上下級權力關係可能造成的壓迫。受害者因懼怕長官而不敢即時反抗或舉報，顯示軍中申訴管道與保護機制仍需加強。

