空軍傳出飛官酒駕F16奇聞 司令部：調職停飛

空軍第七聯隊傳出飛官酒駕F-16奇聞，空軍司令部14日聲明，林姓飛官飛行任務前酒測值0.04mg/L ，取消當批飛訓，續依規定於1小時內實施補測，數值為0.00mg/L，並無執行飛行任務。

根據空軍司令部14日新聞稿表示，媒體報導內容引述「陪同最大長官喝酒至深夜」，經查當日係該作戰隊營外餐敘，由隊長主持，並無飲酒至深夜及後續營內聚眾飲酒等情形。

新聞稿表示，林姓飛官飛行任務前酒測值0.04mg/L ，即依「空軍飛行前酒測作業規定」取消當批飛訓，續依規定於1小時內實施補測，數值為0.00mg/L，並無執行飛行任務。

廣告 廣告

空軍司令部強調，有關第七聯隊林姓上尉營內飲酒及攜帶未經核定之手機等情，已由本部完成行政調查，並予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全相關規定，已核予大過懲處。

空軍司令部新聞稿全文如下：

針對媒體報導「空軍飛官酒測超標、營內視訊」乙情，空軍司令部今（14）日說明如後：

一、有關第七聯隊林姓上尉營內飲酒及攜帶未經核定之手機等情，已由本部完成行政調查，並予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全相關規定，已核予大過懲處。

二、報導內容引述「陪同最大長官喝酒至深夜」，經查當日係該作戰隊營外餐敘，由隊長主持，並無飲酒至深夜及後續營內聚眾飲酒等情形。

三、次查林員飛行任務前酒測值0.04mg/L ，即依「空軍飛行前酒測作業規定」取消當批飛訓，續依規定於1小時内實施補測，數值為0.00mg/L，並無執行飛行任務；另就隊職官知悉林員前晚有飲酒情事，仍未主動取消該員飛行序列，將核予失職幹部適懲。

四、對於官兵個人情感糾紛，本部將加強所屬性別平權教育，建立彼此尊重態度。

空軍司令部進一步表示，本部持恆要求所屬人員恪遵營務營規，加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理罅隙。

【看原文連結】