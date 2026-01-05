空軍全哭了！台積電帶台股飛過3萬點 專家看投資人「這想法」惹禍：無情軋空

台股今（5）日漲勢驚人，由權值股台積電強勢領軍，走揚85元收在1670元，指數更首次突破3萬點大關，飆漲755.23點、收30105.04點，雙雙創下新高。對此，財經作家狄驤在臉書發文直言「無情的軋空盤」，不少投資人都有「太高了該跌」的想法，不願停損空單，結果就是台股如今1天漲快1000點。

狄驤表示，回頭看1個月前跌到季線的台股，當時有不少投資朋友認為台股要轉空，主因是看壞AI泡沫，而他在那時分享，所謂的AI泡沫只是正常估值修正，所以他會站買方。「不得不說，如今台股續創新高，算是運氣好看對方向。」

狄驤指出，但除了運氣之外更重要的是紀律，如果他看錯了，跌破季線就是停損走人，否則，不少投資人都有「認為太高了該跌」的想法，這種想法會導致投資人不願停損空單，結果就是如今的台股1天1000點。



狄驤也強調，隨時做好認輸的準備，只有市場是正確的，「說真的，只要大趨勢沒變，跌下來我不怕，漲太快比較嚇人，是時候降槓桿了。」

