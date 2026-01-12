空軍參謀長坦言F-16「失事2天前就有故障報修」 ​徐巧芯感嘆：終於證實了

空軍一架F-16V戰機於6日晚間失事，飛行員辛柏毅上尉失聯至今，國防部仍全力搜尋中。而國民黨立委徐巧芯今（12）日指出，空軍參謀長李慶然坦言，該戰機自去年10月出廠後，尚沒有MMC維修紀錄，事發前兩天也曾有EGI系統的報修狀況，讓她直言「終於證實了」，很欣慰參謀長能如此坦率地承認戰機實際狀況。

徐巧芯在臉書發文表示，空軍記者會提到，辛上尉失事前曾報告模組化任務電腦（MMC）訊號異常，且發生故障，空軍有清查近半年的維修紀錄，沒發現相關報修紀錄。她今日與國防部長顧立雄、空軍參謀長李慶然了解實際失事原因，是否與MMC故障有關？



廣告 廣告

李慶然回覆指出，意外後空軍有清查機隊所有維修紀錄，確認辛上尉駕駛的此架6700戰機，自去年10月出廠後至失事當天，沒有任何一次MMC維修紀錄。

徐巧芯說，接著她提到EGI（整合式GPS系統）發生異常時，可能會導致抬頭顯示器（HUD）、螢幕無法顯示或黑屏，辛上尉失事前也曾反映戰機高度一直往下掉、沒有狀態可以參考改正。根據相關資訊，這架6700戰機墜海前兩天的1月4日曾有「EGI Fail」的派工報修紀錄，EGI故障是否是造成戰機失事的原因？

李慶然則向她證實，1月4日確實有EGI Fail的報修狀況，空軍不排除任何失事原因，未來調查工作也會依據這部分做調查，釐清失事原因。​



徐巧芯直言，很欣慰今日參謀長今天能如此坦率地承認戰機實際狀況，意外後，大家的想法一致，有問題就來找問題、有缺失就來檢討，因為空軍的態度，能讓目前仍在執行任務弟兄們更加安心，穩定他們的心情，希望未來調查，都能以正確的態度面對。

更多風傳媒報導

