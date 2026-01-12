空軍參謀長證實EGI異常 成調查重點

空軍司令部參謀長李慶然（右）證實，空軍編號6700的F-16V戰機1月4日有因全球定位與慣性導航系統（EGI）異常派工報修，將列為後續調查重點。圖左為國防部長顧立雄。（劉宗龍攝）

空軍編號6700的F-16V單座戰機6日晚執行例行夜間訓練時於花蓮外海失事，飛官辛柏毅上尉至今下落不明，一度傳出是機上「模組化任務電腦（MMC）」故障，但空軍參謀長李慶然12日在立法院答詢時指出，該架失事戰機在4日曾因「全球定位與慣性導航系統（EGI）」異常派工報修，將列為後續調查重點。

藍委徐巧芯昨在立院外交及國防委員會質詢說，辛柏毅曾回報「MMC故障」，詢問該失事戰機曾因MMC出問題派工維修？李慶然回答，機號6700的F-16V戰機從出廠到失事當天，沒有任何MMC維修紀錄。

徐巧芯再詢問，導致抬頭顯示器（HUD）與多功能顯示螢幕出現無法顯示或黑屏狀況，應該不是只有MMC失效才會發生，其他相關配件失靈同樣可能造成此問題？李慶然表示「都有可能」。

徐追問，若EGI發生異常，是否會導致無法取得正確導航資訊，例如HUD數位地圖出現不合理跳動跟飄移，在能見度差、近雲的夜間海上飛行環境上產生風險？李慶然回應「會」。

徐最後詢問，該戰機是否在4日因EGI異常派工報修？李慶然證實確有此事，強調會著手調查，「會影響到導航的部分都是偵查調查重點之一」。

前空軍副司令張延廷解釋，MMC是系統母體，EGI只是發送訊號給MMC的次系統之一，但EGI若故障，發送錯誤訊號給MMC，也可能導致MMC系統故障，「小系統故障影響整個大系統的妥善」，換言之，EGI與MMC有因果關係，軍方的調查方向也沒問題，但建議整體系統都徹底檢視。

他形容，MMC就像汽車儀表板，一旦故障就掌握不了相關飛行參數，再加上可能陷入空間迷向，即便想跳傘也根本不知道戰機俯衝的狀況，可能是「每分鐘7000英尺的消失高度」，當時情況相當嚴峻。

另外，此次事件後，國防部事後第一時間下令對所有F-16機隊實施「天安二號」特檢，歷經1周逐一檢查完成，大批F-16V戰機昨天上午開始展開引擎性能測試，經逐一在跑道試滑，確認安全無虞後，下午2點由第五聯隊長胡中華少將率領作戰隊長駕駛編號6818雙座戰機率先起飛，總計共執行12架F-16V復飛，重新回到戰備任務及訓練。花蓮天空出現戰機「轟隆隆」的聲響，引起民眾關注空軍是否恢復訓練，也有人說，時隔1周聽到戰機聲響感到相當心安。

空軍司令部昨說，已完成F-16型機「天安二號」停飛期間特檢作業，12日恢復飛行訓練，特檢期間已完成裝備檢整，並對空（技）勤人員分別實施學（術）科及模擬機訓練，確保各項裝備性能無虞。