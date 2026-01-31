空軍同袍步紅毯 嘉市集團結婚46對新人迎人生新頁

嘉義市今舉辦市民集團結婚，46對新人共結連理、幸福洋溢。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府今在「森林之歌」舉行第44屆市民集團結婚典禮，46對新人在親友祝福下攜手步上紅毯，迎接人生嶄新篇章，其中同在嘉義水上空軍基地、第四戰術戰鬥機聯隊服務的新人蔡昕龍、鄒雅涵，交往5年決定互許終身，2人今在親友見證下交換信物、甜蜜熱吻，家中飼養的愛犬在場見證2人愛情。

23歲蔡昕龍是空軍中士，與年紀相仿的新娘、空軍下士鄒雅涵，在嘉義空軍基地因同為地勤相識相戀，2人婚前到日本自助旅行，蔡昕龍還貼心安排穿和服求婚橋段，讓鄒雅涵感動SAY YES。蔡昕龍說，很幸運能與妻子相識，從談戀愛到結婚，至今仍覺得不可思議。

2人也分享，軍中生活忙碌，因各自負責工作內容不同，如果要休假約會，需要彼此互相配合、體諒，也因能理解軍中作息、工作壓力，也能在工作上互相打氣、同甘共苦。

蔡昕龍的媽媽潘淑庭今開心分享說，兒子高中畢業就考取軍校，長子則在海軍陸戰隊服務，2兄弟從事軍職雖辛苦但穩定，看到兒子成家立業，很高興。

另一對新人黃偉益、楊靜琪是群創光電的同事，楊靜琪說，與先生認識的時候爸爸生病，先生陪她度過低潮期，就此認定先生就是「對的人」，2人相知相惜，交往3年決定共組家庭。

今市民集團結婚，每對新人都有一段浪漫愛情故事，現場充滿幸福氣氛，嘉義市長黃敏惠也嗨喊年底前，努力再舉辦一場市民集團結婚；很高興與議長陳姿妏、新竹市城市行銷處長林昱志等人見證愛情，為新人祝福。

黃敏惠表示，除了市府提供43吋液晶電視等獎品，感謝嘉義城隍廟、九華山地藏庵、新竹市政府等單位，不只到場祝福，並贈送每對新人金鏟子、家電用品，還有飯店業者提供加碼住宿券抽獎，祝福新人新婚快樂，期許新人從2人再「+1」，多生貴子；今天市民集團結婚是她任內最後一次主持，如果市民有需要，民政處年底前再加碼舉行，市府團隊會朝此目標努力。

因在空軍基地服務，蔡昕龍、鄒雅涵相識相戀，今親友見證下互許終身。(記者王善嬿攝)

同在光電公司上班的黃偉益、楊靜琪今參加市民集團結婚，親友見證下甜蜜熱吻。(記者王善嬿攝)

