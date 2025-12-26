空軍啟用新型人體離心機 提升飛行員抗大G昏迷能力

日前由台東志航空軍基地起飛的1架F-16AM型戰機，發生飛官在空中大G昏迷意外，幸好及時甦醒、安全降落。為了加強飛行員抗G能力、提升飛行安全，國軍左營總醫院岡山分院23日舉行「新型人體離心機大樓落成典禮」，由國防部副部長鍾樹明上將主持，典禮中安排影片介紹、啟用儀式及新型離心機運轉展示。

國軍新型人體離心機。(圖/軍聞社)

鍾樹明致詞時表示，非常高興能蒞臨岡山分院航空生理訓練中心，主持新型人體離心機大樓及三項新式訓練裝備的啟用典禮。這座大樓的落成及相關設備的建置，不僅代表國軍在航空軍陣醫學領域樹立新的里程碑，更象徵我國在飛行安全與生理訓練方面，邁向國際的重要一步。

鍾樹明指出，航訓中心長期肩負三軍空勤人員的航空生理、高G耐力及飛行適飛評估等訓練任務，是維護國軍飛行戰力的最佳後盾，此次新建的大樓，也建置多項關鍵的新式裝備；其中，新型人體離心機作為空軍飛行員抗G耐力訓練的主要裝備，可模擬戰機於高空作戰時的高G力環境，並結合相關醫學監測儀器，檢視飛行員於操作過程中生理變化，以應對實際飛行狀況。

常壓缺氧訓練儀。 (圖/軍聞社)

新型人體離心機大樓啟用的新型人體離心機，座艙配置仿造F-16型戰機，數位儀表可配合切換為F-16、F-CK-1A/B MLU、幻象2000-5型戰機，正G最大可模擬至15G，負G至3G，增G率最高可至每秒10G，可在貼近真實飛行的G力環境下，訓練飛行員執行正確抗G動作。

至於同步建置的常壓缺氧訓練儀，主要用於模擬高空缺氧環境，運用氧氣、氮氣混合，使訓員產生缺氧狀況，最高可模擬至4萬呎高度，系統設置生理裝置，監測訓員狀況，同時可立即供應100%氧氣，維護訓練安全。這套儀器的訓練目的在使飛行員於常壓環境下，瞭解缺氧對人體的不良影響，辨識缺氧徵象，熟悉氧氣裝備的正確使用方法，建立即時應變與正確處置能力，進而提升整體訓練安全性。

抗G訓練評估儀。 (圖/軍聞社)

此外，抗G訓練評估儀則用於訓練飛行員執行正確抗G動作，驗證抗G操作與下肢肌力的技巧，進而降低G力昏迷發生。設備配置參考F-16型機座艙，雙腳、雙腿配置壓力感測器，以確認訓員動作是否正確，同時提供客觀參數，據以評估訓員抗G動作執行成效。

