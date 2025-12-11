空軍地勤榮民生命史書贈中國國民黨典藏

（廖盛芳提供）

記者黃秋儒／台北報導

中華民國空軍航空技術學院校友總會總會長廖盛芳（挑大師），受國民黨黨部副主席季麟連之邀，和全國各軍事院校理事長，擔任國民黨黃復興黨部重造籌備委員，今（11）日在國民黨中央黨部受到黨主席鄭麗文的熱烈歡迎與勉勵，鄭麗文坦言，剛接任黨主席，才發覺國民黨空空空空，四大皆空，但絕不氣餒，每天充滿大小挑戰，內心都保持非常開心，不講華麗的言詞，只談務實，說到做到，期待黃復興重造寄予厚望，鄭麗文並和與會者親切的合照。

廣告 廣告

本次見面會會中各籌備委員發言踴躍，頗多建言和見地，直到會議結束，發言還欲罷不能，各軍事院校社團對於能被邀請籌備，能與黨中央充分溝通與表達丶能廣納退伍軍人，聽見基層的聲音，深感倍受肯定與被重視。國民黨黃復興退伍軍人工作委員會，提案籌備萬人退伍軍人餐會，為共聚一堂，凝聚共識，黃復興蛻變，壯大國民黨，讓外界耳目一新，儼然已開始脫胎換骨，重造籌備委員會，踏出成功第一步，黃復興不一樣了。

（廖盛芳提供）

空軍航技校友廖盛芳總會長，今早特別趁北上開會，贈送十本〔空軍地勤榮民生命史〕給國民黨中央黨部典藏，並由副主席季麟連上將代表接受。季麟連特別讚揚空軍航空技術學院校友總會，能廣邀四十位退役榮民袍澤，能用生命寫傳記故事，傳承後進，實開風氣之先，承先啟後，為退伍軍人寫下璀璨歷史，發行人挑大師、總編輯劉鎮燈博士和所有作者群，功不可沒，將列入黨史館典藏。