《空軍地勤榮民生命史》致敬無名英雄 94歲老將軍成亮點

空軍航空技術學院明年喜迎90周年慶，學院友總會廣邀傑出校友40位出版《空軍地勤榮民生命史》，今（16）日在新北市府6樓大禮堂舉辦新書發表會。（柯毓庭攝）

空軍航空技術學院明年喜迎90周年慶，學院友總會廣邀傑出校友40位出版《空軍地勤榮民生命史》，今（16）日在新北市府6樓大禮堂舉辦新書發表會，其中高齡94歲的老將軍管玉成成為焦點。發行人校友會總會長廖盛芳說，地勤人員以技術領軍，升任將級如鳳毛麟角，有感於「老兵不死，只會凋零」，故空航技校友總會提出計畫，完成不可能任務。

學院友總會指出，今年適逢抗戰勝利台灣光復80周年，喜迎明年空軍航空技術學院90週年慶，空軍航空技術學院友總會籌畫1年餘，廣邀中少將、中上校、士官士督長、榮民楷模、傑出校友共40名，依戰管、航管、修護、資通電、後勤、補給、軍械、彈藥、氣象、教育、研發、防警、基地勤務等，將個人專長領域，服務空軍之生平傳記，匯聚成書，技術傳承後進。

廣告 廣告

其中作者年齡最長者為94歲的老將軍管玉成，他ㄧ生修護航空器戰鬥機，官至後勤部少將參謀長，談起昔日從軍過往仍中氣十足，成為發表會上亮點。（柯毓庭攝）

其中作者年齡最長者為94歲的老將軍管玉成，他ㄧ生修護航空器戰鬥機，官至後勤部少將參謀長；年齡最輕者則為55歲的士督長謝明奇，鑽研飛機修護，初為航技學院士官教官，退役後仍在大榮高中擔任教職，飛機修護主任，國家飛行器修護評鑑委員，育有兩子，分別在陸軍、海軍服務，ㄧ門三傑分別在陸海空三領域獻身國軍。管謝兩人相差近40歲，今年同時入選空軍航空技術學院傑出校友，傳為佳話。

學院友總會指出，此次全書採聯合著作，平均年齡68歲，服務空軍年資，平均超過30年，人人學有專精，個個都是單位一把手，談起服務空軍過往仍歷歷在目，現肯把「金針度於人」的風範，鼓舞全民國防，實踐空軍忠勇軍風，燃起了熊熊的空軍魂。

發行人廖盛芳總會長表示，空軍地勤榮民生命史，是由國軍退除役官兵輔導委員會補助，榮民節正式出版，本書為非賣品，不上架販售，只贈送政府機關、軍方部隊、榮民機構、學校及各大圖書館。

內文中作者群也在發表會上現身說法，期待空軍魂綿延不絕，將會感動曾是同僚、長官部屬、同學同事及友人，對得起自己，對得起家庭，對得起空軍，本書僅向最偉大的無名英雄，地勤人員致敬，以便迎接空軍航空技術學院，明年90周年校慶。

更多中時新聞網報導

中信金豐收 連奪永續指標大獎

金馬62李安助陣 1帝7后星光閃

SJ嗨歌大巨蛋利特感動噴淚