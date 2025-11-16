空軍地勤英雄齊聚新北「空軍地勤榮民生命史」隆重亮相

總會長廖盛芳致贈紀念章給劉和然。（記者黃秋儒攝）

記者黃秋儒／新北報導

引擎轟隆隆，笑傲長空，自來〔空戰出英雄，地勤一半功〕。今年適逢抗戰勝利台灣光復80週年，喜迎明年空軍航空技術學院90週年慶，空軍航空技術學院友總會籌畫一年餘，廣邀中少將、中上校、士官士督長、榮民楷模、傑出校友共四十名，依戰管、航管、修護、資通電、後勤、補給、軍械、彈藥、氣象、教育、研發、防警、基地勤務等，將個人專長領域，服務空軍之生平傳記，匯聚成書─「空軍地勤榮民生命史」，技術傳承後進，曠世巨作，公諸於世。

新書發表會今（16）日在新北市政府舉行，活動由新北市民政局協辦，新北市副市長劉和然代表市長侯友宜出席盛會，主辦單位將贈送十本新書給市府典藏，並致贈抗戰勝利80週年蔣公紀念章給侯友宜市長。劉和然表示，自己是師大畢業，當年老師殷殷教誨國家四大支柱，第一是從事教育的老師，其次是公務體系的公務同仁，第三是出生入死的警消同仁，最後、也是最重要的軍人，肩負著國家存亡的重責大任與會將軍、校官、士官等好朋友，都曾經為國效力過，此次空軍地勤將士將經驗、技術等匯聚成一本生命史，對後輩有傳承之功，同時也記錄成千千萬萬空軍弟兄的血汗史，期待成次發表會圓滿成功，與會眾將士身體健康。

書中人物、文物走入現場，更大合唱空軍軍歌，空軍魂都熱起來！「熱愛空軍，心繫空軍，老驥伏櫪，志在千里！」作者中年齡最長者，為94歲的管玉成老將軍，ㄧ生修護航空器戰鬥機，官至後勤部少將參謀長；年齡最輕者，為55歲的士督長謝明奇，鑽研飛機修護，孜孜不倦，風雨無誨，初為航技學院士官教官，退役後仍在大榮高中擔任教職，飛機修護主任，國家飛行器修護評鑑委員，育有兩子，分別在陸軍海軍服務，虎父無犬子，ㄧ門三傑陸海空的畫面，獻身國軍。管謝兩人相差近四十歲，今年同時入選空軍航空技術學院傑出校友，傳為佳話。

「空軍地勤榮民生命史」全書採聯合著作，平均年齡68歲，服務空軍七十年有之、六十年有之、三十年、四十、五十年有之，兩角鬢白的銀髮族，搭高鐵早已半票，然〔烈士暮年，壯心不已〕，談起服務空軍過往，歷歷在目，眉飛色舞，兩眼炯炯有神，熱血沸騰。服務空軍年資，平均超過三十年，人人學有專精，個個都是單位一把手，現肯把〔金針度於人〕的風範，鼓舞全民國防，實踐空軍忠勇軍風，燃起了 熊熊的空軍魂。

發行人廖盛芳總會長表示，「空軍地勤榮民生命史」是由國軍退除役官兵輔導委員會補助，榮民節正式出版，本書為非賣品，不上架販售，只贈送政府機關、軍方部隊、榮民機構、學校及各大圖書館。飛行是攻擊的矛，地勤是防守的盾，空勤信賴地勤，千古不變，宛如生命共同體，不可切割 惟空軍近百年來，皆以飛行為傲，而廣大的無名英雄，甚少被提及，地勤人員以技術領軍，升任將級如鳳毛麟角，少之又少，更遑論為地勤出書，有感於〔老兵不死，只會凋零〕，所以空航技校友總會提出計畫，完成不可能任務。空軍地勤人員允文允武，全書厚達312頁，A4全彩印刷，書名及書法，皆由作者陳進展行草題字，筆力俊俏挺拔，入木三分。

盛事廣告總經理廖國盛，主導美術指導，封面設計，空中採F16戰機飛行，表徵空勤；下方以拆除蒙皮機殼，除役的F104，可ㄧ窺看穿電戰、發動機等之地勤修護，兩架飛機代表空軍，空地勤飛機形成強烈的對比，內頁風格淡雅一致，搭配圖片書法及畫作，讓人賞心悅目，平衡生硬的文字敘述。雷達封底設計國家責任榮譽，挑大師以〔空軍地勤榮民生命史〕，做成藏頭藏尾詩，道出地勤各種領域，值得細細咀嚼品嚐。

內文首頁，韓國瑜院長墨寶〔翼堅基固〕空地勤ㄧ家，躍然紙上，大鵬部長馮世寬上將開序首推、彭進明、季麟連上將、張延廷中將及諶聰海將軍開文寫序，強力推薦。內文中作者群現身說法，空軍魂綿延不絕，將會感動曾是同僚、長官部屬、同學同事及友人，對得起自己，對得起家庭，對得起空軍。曾經和空勤人員共同捍衛的領空，技術經驗不能斷層，生命史傳承意味濃厚，為空軍建軍九十年創作首見。

劉和然與為94歲的管玉成老將軍 （記者黃秋儒攝）

會中邀請最重要的貴賓，前空軍司令雷玉其上將，上臺致詞勉勵，新科國民黨副主席季麟連上將，亦抵達現場，代表鄭麗文主席，恭賀新書代表會圓滿成功。南部發動兩輛遊覽車北上，會中更各贈送北中南300名校友及各社團領導人，首發作者背景紀念本，皆一致肯定，空軍地勤榮民生命史，是本世紀最值得典藏的書籍，本書僅向最偉大的無名英雄，地勤人員致敬，以便迎接空軍航空技術學院，明年九十週年校慶。