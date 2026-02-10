空軍士兵上班途中車禍身亡 軍方不捨將協助喪葬

空軍司令部。（翻攝Google地圖）

花蓮縣壽豐鄉台九線今（10日）清晨發生一起嚴重車禍。一名隸屬於空軍第五聯隊的鍾姓士兵，在駕駛車輛前往營區上班途中，於中山路二段疑似因疲勞駕駛失控衝撞路燈桿，導致車輛全毀，鍾男送醫後宣告不治。空軍司令部表示，對於年輕生命的驟逝深表遺憾與不捨，目前已指派單位幹部前往慰問，並全力協助家屬辦理後續喪葬事宜。

針對媒體報導「空軍士兵營外車禍身亡」乙情，空軍司令部今（10）日表示，本屬第五聯隊鍾姓士兵駕車上班途中，因不明原因撞擊分隔島，經送醫搶救後仍宣告不治，相關肇事原因現由警方鑑定中。

空軍司令部進一步表示，對於年輕生命驟逝，深表不捨，已由單位幹部前往慰問，並協助家屬辦理喪葬事宜；本部將加強行車安全宣教及防衛駕駛觀念，以確保營外行車安全。