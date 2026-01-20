空軍士兵傷後療養 臺東軍人服務站慰問關懷

記者孫建屏／綜合報導

空軍防空暨飛彈第304營黃姓一兵日前於執行勤務時，因鐵絲網圍籬倒塌劃破臉頰意外受傷，經治療後已返回部隊休養，臺東縣軍人服務站站長曾仁政今（20）日前往單位探視，並轉達各界的關懷。

曾仁政除關心黃姓士兵傷勢及話家常，祝褔她早日康復外，並指出，急難病困慰助工作是軍人之友社主軸工作之一，希望透過此一慰問工作，能讓官兵、眷屬感受到部隊、軍友社及社會各界即時的關懷。

臺東縣軍人服務站站長曾仁政（左）20探視在部隊療養的空軍防空部黃姓一兵，並轉達各界的關懷。（臺東軍友站提供）

曾仁政關心黃姓一兵傷後復原狀況，祝福她早日康復。（臺東軍友站提供）