空軍士兵病後療養 軍友保代暖心關懷

記者孫建屏／綜合報導

空軍第1聯隊基勤大隊涂姓士兵因身體不適，日前經高雄長庚醫院住院治療後，現已返家療養，臺銀人壽專屬軍友保代董事長郭建忠今（23）日委請屏東縣軍人服務站專員蔡尚武前往家中探視、關懷，並轉達社會各界的慰問之意。

屏東縣軍人服務站表示，涂姓士兵因身體不適，經單位幹部聯繫申請，該站隨即協請軍友保代公司辦理相關慰助事宜，希望透過及時的服務，讓官兵、家屬感受到軍人之友社及各界的關懷；而對於郭建忠和軍友社的暖心祝福，涂姓士兵亦表達誠摯的感謝。

屏東縣軍人服務站專員蔡尚武代表臺銀人壽專屬軍友保代董事長郭建忠慰問在家療養的空軍涂姓士兵，並祝福他早日康復。（屏東縣軍人服務站提供）