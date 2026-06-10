空軍士官母親因病離世 台東軍人服務站弔唁關懷

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【記者 朱達志／台東 報導】服役於空軍第七修護補給大隊的楊姓上士母親日前因病不幸離世，台東縣軍人服務站長曾仁政得知不幸消息後，於今(10)日前往台東市立殯儀館弔唁及關懷，向家屬表達深切的哀悼與不捨，也希望家屬節哀保重。



曾仁政表示，急難病困慰助工作是軍友社主軸工作之一，除把愛心與關懷及時傳送到台東地區急難病困的官兵及徵屬，撫慰痛失至親的情緒外，同時也希望透過此一慰問工作，能讓官兵及眷屬感受到部隊、軍友社及社會各界即時的關懷。（照片記者朱達志翻攝）