空軍士官母親因病離世 臺東軍人服務站弔唁關懷

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記者孫建屏／綜合報導

服役於空軍第7修護補給大隊的楊姓上士母親日前因病不幸離世，臺東縣軍人服務站得知消息後，站長曾仁政今（10）日前往臺東市立殯儀館弔唁，表達深切的哀悼與不捨，也希望家屬節哀保重。

曾仁政表示，急難病困慰助工作是軍人之友社主軸工作之一，除把關懷及時傳送到急難病困的官兵及家屬，撫慰痛失至親的情緒外，也希望透過此一慰問工作，讓官兵、眷屬感受到部隊、軍友社及社會各界的關懷。

空軍第7修護補給大隊楊姓上士母親日前因病離世，臺東縣軍人服務站站長曾仁政今日前往慰問，表達深切的哀悼與不捨。（臺東縣軍人服務站提供）