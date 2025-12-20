空軍夢碎成魔⋯張文殺3人犯案動機不明 父母揭「自幼對槍械武器感興趣」

警政署長張榮興今天向總統賴清德進行專案報告。李依璇攝

警政署長張榮興今（19日）就北市恐怖攻擊案向總統賴清德進行專案報告時指出，專案小組在釐清張文背景過程中，轉述家屬說法，張文自幼即對生存遊戲相關裝備有高度興趣，過去即曾接觸、研究相關器材，但張文犯案動機不明，仍待釐清。

警政署專案報告進一步揭露，警方在北捷M7聯通道現場，查獲疑似生存遊戲使用的M18煙霧彈17顆，其中2顆未擊發，並發現汽油瓶15瓶，以及雨衣、戰術背心、防毒面具與多把刀械等物。

此外，中正一分局於昨日下午16時58分接獲報案，指公園路張文承租的分租套房發生火警，警方入內後發現明顯縱火痕跡，現場遺留刀械4把、筆電1台、汽油桶5個及甲醇1瓶，但未發現手機。

警方指出，張文在中山站外犯案後，於18時40分進入誠品南西館，步行前往頂樓，脫下所有裝備後墜樓；18時41分中山分局交整崗員警入館追緝時，就發現張文已身亡，身上未攜帶任何物品。頂樓現場同樣遺留雨衣、戰術背心、汽油瓶15瓶及刀械等物。

身分背景方面，張文27歲、未婚，大學畢業，曾擔服空軍志願役，但2022年就因酒駕遭國軍汰除，今年7月因教召未到，遭桃園地檢署發布妨害兵役通緝。

警政署說明，警方已前往張文位於桃園的父母住處搜索，現場未發現任何近期生活用品，父母、哥哥也表示已與張文失聯超過2年，對其近年生活狀況、行蹤及交友情形並不清楚；至於是否曾有就醫紀錄，相關資料仍在調閱中。

專案小組強調，目前尚未發現張文有共犯，犯案動機仍不清楚；針對其犯案時所使用、攜帶的煙霧彈、戰術背心、防毒面具及刀械等裝備，警方已同步展開來源清查，將持續比對購買管道與取得方式，釐清是否涉及其他不法情事。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



