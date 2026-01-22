空軍失聯F-16V的黑盒子找到了！國防部曝光打撈計畫

即時中心／高睿鴻報導

空軍花蓮基地日前舉行例行性訓練任務，豈料卻驚傳悲劇，上尉飛官辛柏毅當時駕駛F-16V單座戰機，結果遭逢意外，本人失聯至今。不過，國防部今（22）提供最新消息，指出已精準定位黑盒子所在的海域，但目前預估，已沉到海面下深度2500公尺處，打撈難度偏高；受限於國內的打撈能力，於是尋求國外公司提供器具及協助，已備妥前置作業。但這週天象不佳，暫時不符合打撈要件，等到一旦符合就會打撈。

空軍司令部督察長江義誠在早上的記者會證實，目前已完成黑盒子的精準定位，並正在安排打撈作業。但由於目標物深度，已達海面下2500公尺，就目前國內打撈能力而言，暫時無法成功打撈，所以已尋求國外公司協助。目前，打撈器具、船隻都備妥了，但本週天象狀況欠佳、海象不符打撈作業標準，因此先行等待，只要後續天候狀況沒問題，就會馬上進行打撈作業。

上尉飛官辛柏毅日前駕駛F-16V單座戰機，結果遭逢意外，本人失聯至今。（圖／民視新聞翻攝）

