空軍媒體簡報滿滿42個【無】 顧立雄曝原由：我覺得一點都不好笑

針對花蓮空軍基地F-16AM型戰機失事、飛官辛柏毅上尉失蹤，空軍司令部7日舉行記者會，在24頁簡報中，段落後方出現標示【無】共42次，引發立委質疑。國防部長顧立雄對此回應，精準標示機密等級是為了與美軍實質交流，建立共同圖像是必須做到的基本功，並強調「我覺得一點都不好笑」。

F-16失事記者會簡報充滿 標示【無】 。(圖/空軍)

立法院外交及國防委員會今（8）日邀請國防部、國安局等報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯質詢時，針對7日空軍記者會的簡報段落後方標示【無】質疑。

顧立雄表示，精準核密、精準標示機密等級是美軍行之有年的做法，國軍為了與美軍實質交流，建立共同圖像是必須做到的基本功。他說，美軍做法是公開資訊標示U（Unclassified），寫在前面且逐頁都會標示U，與國軍標示【無】是一樣的概念，標示機密等級也與《國家機密保護法》精神一致。

徐巧芯(圖左)質詢顧立雄。(圖/中天新聞)

徐巧芯則質疑，美軍只是建議而非強烈要求都要這樣做，並反問今天的報告是否也走過《國家機密保護法》的核定程序？顧立雄回答，對外公開資訊都會進行討論，作業的人都要評斷是機密還是無。

徐巧芯追問，公開記者會既然沒有任何機密，為何每一段還要寫個【無】，大家都覺得很好笑。顧立雄則說，「我覺得一點都不好笑」，強調這是對作業人員核定的要求。

徐巧芯反駁，所有軍官都覺得很莫名其妙，只有顧部長覺得不好笑。她說，「你們內部文件要怎麼寫是你們的事，但是公開記者會是否還有這樣必要，否則不用取消LINE的事情？」並質疑，既然知道太擾民才取消，讓民眾清楚看得懂記者會的內容才是最重要的事。

