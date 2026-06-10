空軍官校前上校涉共諜案遭判11年 監察院通過彈劾移送懲戒法院

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監察院。李政龍攝



國防部空軍司令部空軍軍官學校學員生事務處前上校處長張銘哲，任職軍職期間涉受共諜金錢利誘，應允加入為大陸地區、境外敵對勢力派遣之人發展組織，先前已遭判處11年徒刑定讞。監察院今（6/10）日公告彈劾案文及審查決定書，指出張銘哲嚴重敗壞官箴及軍紀，戕害國軍保家衛國形象，影響國人對國防安全信賴，已於6月2日通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院表示，本案由監察委員蔡崇義、賴鼎銘、陳景峻提案彈劾，6月2日召開審查會，由監察委員田秋堇擔任主席，經13位審查委員投票表決，結果為成立13票、不成立0票，彈劾案通過。

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彈劾案文指出，張銘哲曾任國軍高階軍官，本應恪守現役軍人對國家之忠誠義務，並肩負帶領軍隊作戰、抵禦敵人及維護國防安全的法定職責。然而他明知中華人民共和國政府一再武力威脅犯台，台海兩岸爆發軍事衝突的可能性不能排除，卻為貪圖金錢利益，與鍾姓共諜共同基於意圖危害國家安全或社會安定，應允加入為大陸地區、境外敵對勢力派遣之人發展組織。

監察院指出，張銘哲自2019年9月起至2024年11月止，多次收受鍾嫌轉交的工作費，合計新台幣134萬1000元。監院認定，其行為除涉犯《國家安全法》外，也違反國軍應效忠中華民國義務及誠信清廉之旨。

彈劾案文強調，張銘哲身為國軍高階軍官，卻受金錢誘惑，應允加入敵對勢力發展組織，所為嚴重敗壞官箴及軍紀，並玷辱軍人職責，嚴重斲傷國軍保家衛國形象，核有重大違失。

監察院表示，張銘哲違失事證明確，且情節重大，依《公務員懲戒法》第2條規定，有應受懲戒之必要，因此依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

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